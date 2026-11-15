Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khe Ron

Ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; lãnh đạo xã Hưng Khánh cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân thôn Khe Ron.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Khe Ron diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Đồng chí Cháng A Sai - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Khe Ron phát biểu tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2026.

Là thôn đặc biệt khó khăn của xã Hưng Khánh, Khe Ron có 221 hộ với 1.416 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, phần lớn theo đạo Công giáo. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Đặc biệt, người dân trong thôn đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các mô hình chăn nuôi, trồng quế, tre măng Bát độ và cây dược liệu theo chính sách hỗ trợ của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người tại thôn đạt khoảng 60 - 62 triệu đồng/năm. Toàn thôn hiện còn 6 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo.

Các đại biểu và nhân dân về dự Ngày hội.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc Mông được quan tâm. Năm 2026, toàn thôn có 88,2% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ học sinh chuyên cần duy trì từ 98% trở lên. Các mô hình tự quản như “Khu dân cư không có ma túy”, “Dòng họ Sùng không ma túy” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Khe Ron đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Khe Ron; ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của đồng bào trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, nhất là sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách và hoạt động tại khu dân cư đều xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng các dòng họ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Khe Ron.

Bên cạnh đó, tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông; thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; quan tâm công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, qua đó góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà, động viên những người có uy tín tại thôn Khe Ron.

Lãnh đạo xã Hưng Khánh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Khe Ron nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí mong muốn tinh thần đoàn kết của ngày hội tiếp tục lan tỏa, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong từng gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng thôn Khe Ron ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Lãnh đạo xã Hưng Khánh trao danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2026 cho thôn Khe Ron.

Lãnh đạo xã Hưng Khánh trao hỗ trợ cho các hộ nghèo tại thôn Khe Ron.

Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu trao quà hỗ trợ cho người dân thôn Khe Ron.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Khe Ron và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại ngày hội.

Các đại biểu trải nghiệm giã bánh dày cùng đồng bào Mông thôn Khe Ron.

Tại ngày hội cũng diễn ra các hoạt động biểu dương, trao danh hiệu văn hóa; tặng quà người có uy tín, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những gia đình tiêu biểu trong thôn.