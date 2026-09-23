Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước dự Lễ phát động làm đường giao thông nông thôn tại xã Mường Bo

Dự buổi lễ có lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Mường Bo cùng cán bộ, công chức và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh lễ ra quân.

Tiết mục văn nghệ do Nhân dân xã Mường Bo biểu diễn tại lễ ra quân.

Hiện nay, xã Mường Bo quản lý 31 tuyến đường trục xã, trục thôn với tổng chiều dài 82,3 km, trong đó 100% đã được cứng hóa. Tuy nhiên, hệ thống giao thông trên địa bàn vẫn còn 23 tuyến đường nội đồng, ngõ xóm, với tổng chiều dài 45,6 km chưa được kiên cố hóa.

Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương có nhu cầu đầu tư hơn 20 tuyến đường, với tổng chiều dài khoảng 32,6 km, tổng mức đầu tư dự kiến trên 65 tỷ đồng.

Tiếp nối kết quả của đợt 1 được triển khai tại thôn Nậm Than, trong đợt 2, địa phương phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm thực hiện 2 tuyến đường tại thôn Sín Chải và thôn Nậm Ngấn.

Hai công trình có tổng chiều dài 1,3 km, với tổng mức đầu tư 3,18 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 120 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại lễ ra quân.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ cho chính quyền và Nhân dân xã Mường Bo thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh, bảo đảm việc thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng; Đồng thời, nâng cao chất lượng công trình, chuyển từ mục tiêu “có đường” sang “đủ rộng, đủ chuẩn, đủ bền”, chú trọng các tuyến kết nối cao và hệ thống chống sạt lở; đẩy mạnh quản lý, bảo trì, chuyển từ tư duy “đầu tư xây dựng” sang “quản lý, bảo trì, khai thác hiệu quả” với sự tham gia giám sát trực tiếp của người dân.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo phát biểu tại lễ ra quân.

Nhằm tiếp thêm động lực cho phong trào, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước đã trao hỗ trợ 70 tấn xi măng cho xã Mường Bo để phục vụ xây dựng đường giao thông nông thôn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đại diện lãnh đạo xã Mường Bo cam kết quản lý, phân bổ nguồn vật liệu hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời tiếp tục huy động sự tham gia của Nhân dân trong giữ gìn, tu sửa các tuyến đường.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất và giao thương.

Trong đợt cao điểm 30 ngày đêm, xã sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời làm tốt công tác dân vận để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là vận động các hộ dân hiến đất mở rộng đường.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp kiểm tra tuyến đường thôn Sín Chải.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đã ra quân khởi công tuyến đường, mở đầu đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm với khí thế quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu đưa giao thông Mường Bo “đi trước mở đường”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.