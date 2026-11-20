Quang cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Tại phiên họp, đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 3 nhóm dự án trọng điểm, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Lào Cai); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I); các dự án Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3 và đường trục chính Cụm công nghiệp Phú Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp.

Theo đó, đối với Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 143,68 km, tổng diện tích thu hồi khoảng 860,10 ha. Đến ngày 19/11/2026, các địa phương đã thực hiện kiểm đếm 2.480/3.530 hộ và 61/89 tổ chức, với diện tích 581,6 ha, đạt 67,62%.

Trong đó, 634 hộ và 7 tổ chức đã được niêm yết công khai phương án; 185 hộ và 3 tổ chức được phê duyệt phương án bồi thường; 111 hộ và 3 tổ chức đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 140 hộ và 2 tổ chức đã bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Lào Cai.

Về hạ tầng tái định cư, tỉnh đã khởi công 25/30 khu tái định cư tập trung (5 khu hoàn thành, 20 khu đang thi công), còn 5 khu tái định cư và 1 dự án di chuyển trường học, nhà văn hóa đang chuẩn bị đầu tư.

Tính đến hết ngày 18/11/2026, vốn đầu tư công cho các dự án thành phần giải phóng mặt bằng mới giải ngân đạt 589,3/2.359,9 tỷ đồng (đạt 24,97% kế hoạch) do mốc giới chính thức bàn giao chậm và hướng tuyến, vị trí ga điều chỉnh nhiều lần.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo triển khai giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Lào Cai.

Đối với Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) tại phường Âu Lâu, tổng diện tích thu hồi là 254,6 ha, khu phía Tây (đợt 1) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 108,4/109 ha (đạt 99,4%) và bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Tại khu phía Đông (đợt 2, diện tích 145,6 ha), địa phương đã kiểm đếm đủ 260/260 hộ, công khai phương án 103 hộ, phê duyệt 38 hộ và chi trả cho 27 hộ với kinh phí khoảng 31 tỷ đồng.

Đối với 4 dự án Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2, 3 và đường trục chính tại xã Yên Bình, phường Văn Phú (tổng diện tích 241,61 ha, liên quan 351 trường hợp), các địa phương đã kiểm đếm 327 hộ, phê duyệt phương án 279 hộ, chi trả và thu hồi đất 276 hộ. Diện tích bàn giao mặt bằng sạch đạt 127,4 ha, còn 114,21 ha chưa bàn giao.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) và các dự án Cụm công nghiệp Phú Thịnh.

Tại phiên họp, các địa phương đã thẳng thắn nêu nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư.

Nổi bật là 6 khu tái định cư bị chậm tiến độ do vướng thủ tục xin chấp thuận kết quả khảo sát, đánh giá hàm lượng đất hiếm tại các mỏ đất đắp; 7,7 ha đất nông nghiệp tại phường Lào Cai chưa có quyết định chuyển giao chính thức từ Ban Quản lý rừng về địa phương và 15 hộ dân tại xã Tân Hợp có sự sai lệch về chủ sử dụng đất giữa bản đồ địa chính với thực tế.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay tập trung tại 72,23 ha đất có nguồn gốc do Công ty Cổ phần chè Văn Hưng quản lý, liên quan đến việc xác định chủ sở hữu tài sản cây trồng trên đất của các hộ dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang thẩm định phương án hỗ trợ khác theo đề xuất của hai địa phương để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2026.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án Cụm công nghiệp Phú Thịnh.

Từ thực tế đó, các địa phương kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm điều chỉnh hồ sơ địa chính, cho phép thu hồi hết diện tích đối với 5 hộ dân bị ảnh hưởng một phần tại phường Lào Cai, đồng thời giới thiệu vị trí di chuyển cho 4 tổ chức, doanh nghiệp thuộc giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, xã Đông Cuông đề xuất xem xét điều chỉnh diện tích thu hồi tại 2 khu tái định cư và phường Cam Đường, kiến nghị sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện di chuyển nghĩa trang, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nhấn mạnh không được chủ quan trước yêu cầu tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí yêu cầu các địa phương bám sát kế hoạch 100 ngày của UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp trước ngày 31/12 một cách linh hoạt, tránh máy móc; các địa bàn có diện tích lớn như phường Lào Cai, Âu Lâu, xã Gia Phú cần chủ động tăng cường nhân lực, tận dụng cán bộ có kinh nghiệm và sớm chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn giải phóng mặt bằng đất ở, tài sản vào năm 2027.

Đối với các vướng mắc cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh việc điều tiết nội bộ nguồn vốn 2.360 tỷ đồng để đảm bảo kinh phí chi trả kịp thời cho các xã, phường. Các sở, ngành phải chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn; trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát bản đồ địa chính và tham mưu xử lý chênh lệch giá đất nông nghiệp; Ban Quản lý dự án khẩn trương đề xuất phương án mỏ đất đắp mới.

Đồng chí cũng chỉ đạo phường Lào Cai quyết liệt triển khai di chuyển 54 hộ dân khu vực trước quảng trường ga và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện phương án di dời các doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của các xã, phường khi tỷ lệ kiểm đếm trong thời gian ngắn đã đạt kết quả tích cực; đồng thời nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia nên các sở, ngành, địa phương phải tập trung quyết liệt hơn nữa để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước phát biểu kết luận phiên họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 khẩn trương hoàn thiện thủ tục, khởi công các khu tái định cư còn lại ngay trong tháng 11.

Đối với các mỏ đất đắp vướng thủ tục, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước giao đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc ngay với các đơn vị liên quan để có phương án chuyển đổi vị trí mỏ mới an toàn, dứt khoát không để chậm tiến độ; đồng thời sớm rà soát, điều chỉnh đơn giá xây dựng, cây trồng, vật nuôi sát với thực tế và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách.

Đồng chí giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương rà soát, bổ sung bản đồ để thu hồi dứt điểm diện tích đất xen kẹp theo thẩm quyền; Sở Xây dựng sớm tham mưu điều tiết nội bộ nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho các địa phương đang thiếu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung quyết liệt hơn nữa để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng.

Riêng đối với việc di dời các doanh nghiệp tại phường Lào Cai, các sở, ngành phải phối hợp giới thiệu vị trí cụ thể tại khu Bản Qua, trong đó Sở Tài chính ưu tiên giải quyết thủ tục đầu tư theo "luồng xanh".

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xây dựng cơ chế khen thưởng xứng đáng đối với những xã, phường hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp trước ngày 31/12 theo kế hoạch 100 ngày của UBND tỉnh.