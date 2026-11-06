Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Hạnh Lâm

Cùng dự có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hạnh Lâm và xã Hoa Quân.

Các đại biểu tham dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại xã Hạnh Lâm. Ảnh: TL

Tại xã Hạnh Lâm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã trao Quyết định, Giấy chứng nhận và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thị Đào, sinh hoạt tại Chi bộ Văn Đình, Đảng bộ xã Hạnh Lâm.

Đồng chí Trần Thị Đào sinh năm 1931 tại xã Hạnh Lâm, đồng chí đã sớm tham gia hoạt động cách mạng, tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã, dân công, đảm nhiệm Đội phó đội sản xuất. Đồng chí luôn trách nhiệm, nhiệt tình, gắn bó với phong trào, với công việc và đời sống của nhân dân, xây dựng quê hương.

Những hoạt động và đóng góp của đồng chí Trần Thị Đào đã góp phần vào thắng lợi cách mạng của dân tộc; tô thắm truyền thống cao quý của người phụ nữ Việt Nam: Anh hùng - Trung hậu- Bất khuất- Đảm đang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thị Đào. Ảnh: TL

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình Giấy chứng nhận 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Đào. Ảnh: TL

Tiếp đó, tại nhà văn hóa thôn Chi Kim xã Hoa Quân, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã trao Quyết định, Giấy chứng nhận và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Minh Tân, đảng viên Chi bộ thôn Chi Kim xã Hoa Quân.

Lãnh đạo tỉnh và xã Hạnh Lâm tặng hoa chúc mừng đảng viên Trần Thị Đào. Ảnh: TL

Đồng chí Lê Minh Tân sinh năm 1926. Cuộc đời của đồng chí Lê Minh Tân gắn liền với những chặng đường lịch sử đầy gian khó nhưng rất đỗi vẻ vang của dân tộc. Năm 20 tuổi đồng chí đã tham gia Đội tự vệ Thanh niên cứu quốc, sau đó gia nhập quân đội, trực tiếp góp sức vào cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; đồng chí sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng lúc 22 tuổi, đồng thời từng bước trưởng thành trong quân đội.

Sau những năm tháng trong quân ngũ, khi trở về quê hương, đồng chí tiếp tục đem nhiệt huyết và kinh nghiệm của mình đóng góp cho địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao Huy hiệu Đảng tại xã Hoa Quân. Ảnh: TL

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình Giấy chứng nhận 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Minh Tân, Chi bộ thôn Chi Kim xã Hoa Quân. Ảnh: TL

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn Đảng đang tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc tôn vinh, tri ân các đảng viên lão thành càng có ý nghĩa sâu sắc.

Lãnh đạo tỉnh và xã Hoa Quân tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Minh Tân. Ảnh: TL

Tấm gương về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành và quá trình phấn đấu, cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đối với mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, phải không ngừng học tập, noi theo; giữ vững bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tự soi, tự sửa, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cao đẹp của người đảng viên cộng sản, tinh thần và truyền thống cách mạng; tiếp tục quan tâm, dõi theo sự phát triển của quê hương, đất nước, có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục, bồi đắp cho thế hệ trẻ lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, để những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước tiếp tục được trao truyền, phát huy.