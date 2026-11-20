Tại bản Huồi Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các mô hình sản xuất, chế biến nông sản và làm việc với Tổng đội Thanh niên xung phong 9 Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm Tổng đội Thanh niên xung phong 9. Ảnh: Thành Cường

Sau hơn 21 năm xây dựng và phát triển, từ tháng 10/2026, đơn vị chính thức chuyển giao về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Dù lực lượng biên chế mỏng với 11 cán bộ, đội viên, song trong năm 2026, Tổng đội đã phát huy tốt vai trò là cầu nối tiêu thụ nông sản cho đồng bào vùng cao. Tổng đội đã thu mua 510 tấn nghệ củ tươi với tổng trị giá 2,55 tỷ đồng, chế biến khoảng 16 tấn tinh bột nghệ.

Đơn vị cũng đang phối hợp với nhân dân bản Huồi Sơn và Phá Lõm duy trì 35 ha cây bon bo dưới tán rừng, nhân rộng mô hình nuôi ngựa bạch; đồng thời tuần tra bảo vệ an toàn hơn 4.095,8 ha rừng được giao, không để xảy ra cháy rừng hay khai thác lâm sản trái phép.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tham quan các mô hình kinh tế tại Tổng đội TNXP 9. Ảnh: Thành Cường

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể Tổng đội TNXP 9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong giai đoạn mới là gắn chặt công tác bảo vệ rừng với phát triển sinh kế dưới tán rừng. Khi người dân có thu nhập ổn định và hưởng lợi trực tiếp từ rừng thì công tác giữ rừng mới thực sự bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hướng dẫn đơn vị kiện toàn bộ máy sau chuyển giao, xác định rõ chức năng, cơ chế hoạt động. Đồng thời, Tổng đội cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị ổn định, từng bước đưa đơn vị trở thành điểm trình diễn, chuyển giao kỹ thuật nông - lâm nghiệp cho khu vực miền Tây Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm Đồn Biên phòng Tam Hợp. Ảnh: Thành Cường

Tiếp tục chương trình công tác, đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đồn Biên phòng Tam Hợp - đơn vị đang quản lý, bảo vệ 26,3 km đường biên giới với 4 cột mốc và 5 cọc dấu.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp tuần tra khép kín biên giới, tổ chức tuần tra song phương với lực lượng chức năng nước bạn Lào, đấu tranh triệt phá nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, pháo nổ và vận động người dân giao nộp 18 khẩu súng tự chế.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đồn Biên phòng Tam Hợp còn ghi dấu ấn đậm nét qua các mô hình dân vận thiết thực như: "Ngôi nhà thiện nguyện", mô hình sinh kế quân - dân, trao tặng dê giống cho hộ nghèo và nhận đỡ đầu 4 học sinh (trong đó có 1 học sinh Lào) theo chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng".

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp toàn diện của lực lượng Biên phòng. Ảnh: Thành Cường

Làm việc với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Hợp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao bản lĩnh chính trị và những đóng góp toàn diện của lực lượng biên phòng trong việc giữ vững bình yên địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cơ sở và phụ trách hộ gia đình.

Đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ trước các loại tội phạm xuyên biên giới; tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động đối ngoại biên phòng, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt - Lào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng hoa, quà chúc mừng Trường PTNT Tiểu học và THCS Tam Thái nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Thái.

Sau khi thực hiện sáp nhập từ 4 điểm trường trên địa bàn xã, nhà trường hiện đang tổ chức chăm lo chế độ bán trú cho hơn 182 học sinh tại điểm trường Xốp Nặm, trong đó có nhiều em nhà ở cách trường từ 4 đến 7 km đường núi.

Trân trọng trước tinh thần bám trường, bám lớp, tận tụy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò của đội ngũ giáo viên vùng biên, đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục miền núi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nghe báo cáo về Trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Thái. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng nâng cao chất lượng, trang bị kỹ năng số và giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho các em học sinh, góp phần xây dựng quê hương Tam Thái ngày càng giàu đẹp.