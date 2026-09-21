Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Nỗ lực, chung sức xây dựng Nghệ An phát triển

Quang cảnh Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Ban Bí thư giao trọng trách mới tại Nghệ An là sự ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện của đồng chí; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chúc mừng. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị.

Kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến; thu hút đầu tư nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Sáu tháng đầu năm, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%; thu ngân sách hoàn thành dự toán cả năm; thu hút đầu tư nằm trong top 5 toàn quốc, với tổng vốn trên 2,5 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, nhiều công trình, dự án lớn được khởi công, đẩy mạnh triển khai, với tổng giá trị đầu tư xấp xỉ trên 5 tỷ USD.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An có quy mô lớn, không gian phát triển rộng và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội giữa các vùng còn khác biệt đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.

Việc Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là sự bổ sung kịp thời đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng đồng chí Nguyễn Thanh Bình sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, địa bàn, hòa nhập với thực tiễn địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, trước hết là năm 2026.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ươngHoàng Trung Dũng cho biết đồng chí Nguyễn Thanh Bình được đào tạo ở nước ngoài, có gần 24 năm công tác, trong đó gần 11 năm tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 2013, đồng chí công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, trải qua nhiều vị trí; từ tháng 8/2025 giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Bình tham gia nghiên cứu, tham mưu nhiều nội dung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ, công tác đại hội Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy, sớm nắm bắt tình hình Nghệ An; đồng thời mong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí bằng tinh thần chân thành, thẳng thắn. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với Nghệ An trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Để trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, Nghệ An cần đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Công tác đánh giá cán bộ cần dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, khả năng tổ chức thực hiện và xử lý những vấn đề khó, vấn đề mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, Nghệ An cần chủ động chuẩn bị đội ngũ kế cận, gắn quy hoạch với đào tạo, luân chuyển, thử thách qua thực tiễn; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ cơ sở và cán bộ có năng lực về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị hiện đại.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Trong quá trình vận hành mô hình mới, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị cần kịp thời thông tin cho Trung ương, đề xuất cách làm hiệu quả, phản ánh trung thực những vấn đề cần tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An thời gian qua đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, thu hút đầu tư, củng cố quốc phòng, an ninh, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bày tỏ việc được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn, đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc và sự phân công của tập thể.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nỗ lực cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, sự phối hợp của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình cũng mong nhận được những ý kiến góp ý thẳng thắn, chân thành của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời học hỏi, điều chỉnh, hoàn thiện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.