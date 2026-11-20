Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Nội dung buổi làm việc tập trung đánh giá toàn diện tình hình tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức bộ máy và quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong 10 tháng đầu năm 2026. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bộ máy vận hành ổn định, nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy 9 xã trình bày báo cáo tổng hợp tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương cho biết: Trong 10 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy vào thực tiễn; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương trình bày báo cáo tổng hợp tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, nhiều xã đạt 100%. Công tác sắp xếp mạng lưới xóm, bản, trường học được triển khai quyết liệt, phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã đi vào nền nếp với tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt cao. Trong công tác Đảng, 100% đảng viên tại nhiều địa phương đã cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra tại phần lớn các xã như Nga My (đạt 154%), Hữu Khuông (150%), Tương Dương (111%)...

Về phát triển kinh tế - xã hội, nhiều địa phương duy trì đà tăng trưởng khá như Tam Quang (đạt 10,13%), Yên Na (10,07%), Tương Dương (8,01%), Nga My (7,44%). Thu ngân sách trên địa bàn năm 2026 ở nhiều xã vượt cao so với dự toán được giao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm hoàn thành; nhiều mô hình sáng tạo tại cơ sở phát huy hiệu quả như “Thứ 7, Chủ nhật vì dân” (Tương Dương), Tổ công nghệ số cộng đồng lưu động (Nga My), phòng họp trực tuyến tại 14/14 bản (Tam Thái) hay mô hình “Địa bàn xã sạch về ma túy” tại Yên Na, Lượng Minh, Tam Thái, Nhôn Mai.

Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy 9 xã cũng thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền mới. Do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, mưa lũ, tỷ lệ hộ nghèo tại một số xã vùng cao vẫn còn cao.

Về tổ chức bộ máy, tình trạng thiếu biên chế và mất cân đối cơ cấu chuyên môn diễn ra phổ biến, dẫn đến áp lực kiêm nhiệm lớn ở các lĩnh vực địa chính, xây dựng, tài chính - kế toán, công nghệ thông tin.

Đồng chí Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, mạng lưới trường học sau sáp nhập phát sinh tình trạng thừa giáo viên cục bộ nhưng lại thiếu giáo viên các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc; hệ thống trạm y tế sau sắp xếp còn lúng túng về cơ chế quản lý, thiếu bác sĩ; hạ tầng viễn thông tại các bản vùng sâu vẫn còn tình trạng “lõm sóng”; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia ở một số nơi còn chậm.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành sớm ban hành khung vị trí việc làm, định mức biên chế phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới; bổ sung nhân lực chuyên môn; có cơ chế xử lý tài sản, nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm và các dự án tái định cư phòng, chống sạt lở đất.

Phát huy lợi thế dưới tán rừng, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho cơ sở

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 9 xã khu vực Tương Dương đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; rà soát tổng thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 để tập trung chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất.

Các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên đi làm ăn xa; hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIV ngay trong tháng 11/2026; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế kiện toàn tổ chức bộ máy các Trạm Y tế, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Lãnh đạo các xã khu vực Tương Dương tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình lưu ý các xã cần bám sát tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn để lựa chọn mô hình phát triển bền vững, trọng tâm là nông - lâm nghiệp theo hướng đặc sản, sinh thái, hữu cơ.

Các địa phương phải rà soát quỹ đất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, liên kết với doanh nghiệp để sơ chế, đóng gói, xây dựng sản phẩm OCOP, khắc phục triệt để tình trạng sản xuất manh mún, bán nguyên liệu thô giá trị thấp. Đặc biệt, cần gắn phát triển kinh tế với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng, trồng cây dược liệu; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, sạt lở đất, coi bảo vệ môi trường sinh thái là điều kiện sống còn cho sự phát triển lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới đối với các xã giáp ranh với Lào.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đối với các kiến nghị của cơ sở, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh phải thực sự đồng hành, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn từ sớm, từ xa, không để dồn lại thành điểm nghẽn.