Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình làm việc với Ban Thường vụ 6 xã cụm Anh Sơn
Chiều 11/11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cụm 6 xã: Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường và Thành Bình Thọ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong 10 tháng đầu năm 2026.
Nổi bật trong 10 tháng đầu năm 2026, các địa phương cụm 6 xã đã vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giúp nâng cao tính chủ động và rút ngắn quy trình xử lý công việc. Công tác cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ, duy trì nề nếp các trung tâm phục vụ hành chính công với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 98,4%.
Đối với công tác xây dựng Đảng, cả 6/6 xã đều đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên; tỷ lệ cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 99%. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định từ 6,68% đến 17%, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nhiều mô hình sáng tạo như “Cán bộ tìm dân” trong cấp sổ đỏ hay mô hình “Xã không ma túy” được hình thành và nhân rộng.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp và các ý kiến thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận những kết quả đạt được và biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới của các địa phương.
Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí đề nghị cụm 6 xã tập trung rà soát chỉ tiêu năm 2026, xử lý dứt điểm các phần việc chậm tiến độ. Đặc biệt về công tác Đảng, đồng chí yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV ngay trong tháng 11, trọng tâm là các nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh đó, cần tiếp tục sắp xếp các tổ chức Đảng trực thuộc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm bảo đảm khách quan, thực chất.
Về kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị thúc đẩy nông nghiệp chế biến và thương mại nông thôn, trong đó, xã Anh Sơn phải thể hiện rõ vai trò động lực vùng. Các xã cần đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, tập trung tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh biên giới, kiểm soát tốt tình hình nội - ngoại biên, tôn giáo.
Đối với các kiến nghị, đề xuất của cụm 6 xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trả lời hoặc hướng dẫn bằng văn bản cụ thể để tháo gỡ nhanh nhất cho cơ sở.
Trước đó, trong buổi sáng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra tiến độ dự án mở rộng, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt – Lào.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm, tặng quà tại Chi bộ Bản Vều 2, xã Anh Sơn, thăm nhà máy và làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn tại xã Vĩnh Tường. Đây là tổ chức Đảng tư nhân tiêu biểu đi đầu trong ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thí điểm mô hình "Chi bộ 4 tốt". Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, đã đồng hành giúp doanh nghiệp đạt doanh thu ước tính 750 tỷ đồng trong năm nay, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.
Cũng tại xã Vĩnh Tường, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã đến kiểm tra thực địa tiến độ thi công công trình cầu Đức Sơn với chiều dài hơn 411m bắc qua sông Lam.
Đánh giá đây là công trình hạ tầng giao thông chiến lược kết nối liên vùng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh cùng chính quyền địa phương bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đưa dự án về đích an toàn, đúng kế hoạch.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-thanh-binh-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-6-xa-cum-anh-son-10355613.html