Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình làm việc với Ban Thường vụ 6 xã cụm Anh Sơn

Cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu định hướng nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Nổi bật trong 10 tháng đầu năm 2026, các địa phương cụm 6 xã đã vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giúp nâng cao tính chủ động và rút ngắn quy trình xử lý công việc. Công tác cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ, duy trì nề nếp các trung tâm phục vụ hành chính công với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 98,4%.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cụm 6 xã: Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với công tác xây dựng Đảng, cả 6/6 xã đều đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên; tỷ lệ cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 99%. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định từ 6,68% đến 17%, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nhiều mô hình sáng tạo như “Cán bộ tìm dân” trong cấp sổ đỏ hay mô hình “Xã không ma túy” được hình thành và nhân rộng.

Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ông Lê Đình Lý – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời đề xuất của các xã về vấn đề tổ chức biên chế đảm bảo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Ảnh: Nguyễn Toàn

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu đánh giá về tình hình an ninh, trật tự và vấn đề cần quan tâm đối với địa bàn 6 xã cụm Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Toàn

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp và các ý kiến thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận những kết quả đạt được và biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới của các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kết quả về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong 10 tháng đầu năm 2026 của 6 xã cụm Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Toàn

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí đề nghị cụm 6 xã tập trung rà soát chỉ tiêu năm 2026, xử lý dứt điểm các phần việc chậm tiến độ. Đặc biệt về công tác Đảng, đồng chí yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV ngay trong tháng 11, trọng tâm là các nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh đó, cần tiếp tục sắp xếp các tổ chức Đảng trực thuộc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm bảo đảm khách quan, thực chất.

Lãnh đạo Đảng ủy các xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Về kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị thúc đẩy nông nghiệp chế biến và thương mại nông thôn, trong đó, xã Anh Sơn phải thể hiện rõ vai trò động lực vùng. Các xã cần đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, tập trung tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh biên giới, kiểm soát tốt tình hình nội - ngoại biên, tôn giáo.

Các thành viên tham dự tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với các kiến nghị, đề xuất của cụm 6 xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trả lời hoặc hướng dẫn bằng văn bản cụ thể để tháo gỡ nhanh nhất cho cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thắp hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trước đó, trong buổi sáng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra tiến độ dự án mở rộng, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt – Lào.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Nguyễn Toàn

Dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào đang thi công. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm, tặng quà tại Chi bộ Bản Vều 2, xã Anh Sơn, thăm nhà máy và làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn tại xã Vĩnh Tường. Đây là tổ chức Đảng tư nhân tiêu biểu đi đầu trong ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thí điểm mô hình "Chi bộ 4 tốt". Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, đã đồng hành giúp doanh nghiệp đạt doanh thu ước tính 750 tỷ đồng trong năm nay, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng Chi bộ bản Vều 2 xã Anh Sơn bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đồng bào bản Vều 2 tặng khăn thổ cẩm cho Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm nhà máy của Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn tại xã Vĩnh Tường. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cũng tại xã Vĩnh Tường, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã đến kiểm tra thực địa tiến độ thi công công trình cầu Đức Sơn với chiều dài hơn 411m bắc qua sông Lam.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Giám đốc Ban QLDA công trình giao thông tỉnh giới thiệu về dự án cầu Đức Sơn. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cầu Đức Sơn dài hơn 411m bắc qua sông Lam đoạn xã Vĩnh Tường đang được tập trung thi công để hoàn thành trong tháng 10/2027. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đánh giá đây là công trình hạ tầng giao thông chiến lược kết nối liên vùng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh cùng chính quyền địa phương bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đưa dự án về đích an toàn, đúng kế hoạch.