Dự ngày hội có các đồng chí: Vũ Thị Lan Anh - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Viết Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đông đảo bà con bản Đôm chào đón đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Nam

Bản Đôm hiện có 450 hộ với 2.020 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Dù còn nhiều khó khăn về giao thông và điều kiện đi lại, người dân luôn đoàn kết, nỗ lực lao động, sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do bà con nhân dân biểu diễn, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội. Ảnh: Nguyễn Nam.

Bà con duy trì gần 100 ha lúa nước, ngô, sắn, keo; chuyển đổi 5 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu và mía. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, 100% hộ đã di dời chuồng trại khỏi gầm sàn nhà. Hệ thống nước sinh hoạt tập trung phục vụ 344 hộ, điện lưới quốc gia được duy trì ổn định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân bản Đôm. Ảnh: Nguyễn Nam.

Cùng với phát triển kinh tế, bản quan tâm chăm lo việc học hành, sức khỏe và đời sống văn hóa. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Bản duy trì danh hiệu bản văn hóa, có 355/450 hộ đạt gia đình văn hóa. Các đội văn nghệ, cồng chiêng, khắc luống tiếp tục được duy trì, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, đông đảo bà con nhân dân náo nức tham dự ngày hội. Ảnh: Nguyễn Nam

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể như tự nguyện hiến 600 m² đất, đóng góp 450 ngày công làm đường; xây dựng các tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp. Các gia đình chính sách, người già neo đơn được quan tâm thăm hỏi; Quỹ “Vì người nghèo” được vận động 16,5 triệu đồng để hỗ trợ các hộ khó khăn.

Đáng chú ý, mô hình dân vận khéo “Đặt biển số nhà, biển số ngõ” khởi nguồn từ bản Đôm đã được nhân rộng ra toàn xã. Đến ngày 31/10/2026, cả 8/8 bản của xã Hùng Chân đã hoàn thành lắp đặt biển số nhà. Bản cũng tích cực vận động thực hiện mô hình “Đám tang văn hóa mới”, không uống rượu, bia trong tang lễ, không tổ chức tang lễ quá 48 giờ, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Hùng Chân tiếp tục sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Ảnh: Nguyễn Nam.

Chung vui với bà con bản Đôm, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để mỗi người thêm gắn bó, sẻ chia, thắt chặt tình cảm gia đình, dòng họ, tình làng nghĩa bản; cùng chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, đời sống một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, sản xuất nông, lâm nghiệp chưa ổn định, hiệu quả kinh tế còn hạn chế. Những vấn đề về nhà ở, giao thông, nước sạch và vệ sinh môi trường cần tiếp tục được quan tâm giải quyết.

Các đại biểu cùng tham dự ngày hội, chung vui trong không khí đoàn kết, phấn khởi cùng bà con nhân dân. Ảnh: Nguyễn Nam

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Hùng Chân tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tinh thần tự quản và vai trò của người có uy tín, các bậc cao niên trong cộng đồng. Đồng thời, hướng dẫn người dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển kinh tế đồi rừng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; hỗ trợ hộ nghèo về sinh kế, việc làm, vốn và kỹ thuật để ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà động viên Ban Công tác Mặt trận bản Đôm. Ảnh: Nguyễn Nam

Đối với những khó khăn về hạ tầng, nhất là các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi lũ quét và kiến nghị xây dựng cầu cứng qua khu dân cư Piếng Cu, nơi có 12 hộ dân sinh sống, đồng chí đề nghị xã rà soát, đánh giá mức độ cấp thiết, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn lực theo quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Nam