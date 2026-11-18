Cùng dự có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đoàn công tác đến chúc mừng Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Trường Đại học Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương những chuyển biến toàn diện, thực chất của nhà trường sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Sau sáp nhập, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo nhà trường giữ vững nguyên tắc, phát huy đoàn kết, thống nhất; kiện toàn bộ máy tinh gọn, quy mô, chất lượng đào tạo phát triển, ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động, định hướng phát triển của trường. Ảnh: Thành Duy

Đội ngũ giảng viên tiếp tục được củng cố. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp có nhiều chuyển biến.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và các mục tiêu phát triển của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình chỉ rõ, Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng nhân lực và năng lực khoa học, công nghệ.

Do đó, Trường Đại học Nghệ An phải thực sự trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức nòng cốt của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao đổi, gợi mở một số định hướng với Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới tư duy, lấy chất lượng đào tạo và hiệu quả đầu ra làm thước đo. Việc mở rộng quy mô, ngành nghề phải xuất phát từ nhu cầu nhân lực, gắn với lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và định hướng phát triển của Nghệ An.

Đối với phát triển đội ngũ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường xác định dựa trên lĩnh vực chuyên môn, khả năng giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp vào chất lượng đào tạo. Hợp tác quốc tế cần thu hút chuyên gia, giảng viên giỏi và phát triển ngành có thế mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác tặng quà chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí đề nghị nhà trường đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực, chủ động tháo gỡ khó khăn nội tại và đề xuất tỉnh hỗ trợ những điểm nghẽn vượt thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu xây dựng định hướng phát triển dài hạn, có tầm nhìn. Trước mắt những mục tiêu phát triển đến năm 2030 cần cụ thể hóa thành chỉ tiêu, gắn với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng. Nhà trường phải xác định đơn vị chủ trì, phối hợp, nguồn lực, sản phẩm đầu ra và tiến độ từng giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đoàn công tác đến chúc mừng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, thăm, chúc mừng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận truyền thống hơn 65 năm xây dựng, phát triển và những đóng góp của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ và giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tâm đắc với định hướng phát triển nhà trường thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, lấy công nghệ và kỹ thuật làm trọng tâm. Định hướng này phù hợp với yêu cầu phát triển trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, bám sát nhu cầu tuyển dụng và thực tiễn thị trường lao động.

Tiến sĩ Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh báo cáo kết quả hoạt động, định hướng phát triển của trường. Ảnh: Thành Duy

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cần hướng đến những sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Cùng với đó, nhà trường cần đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng gợi mở nhà trường rà soát, hoạch định lại cơ cấu ngành nghề đào tạo trên cơ sở nhu cầu nhân lực của xã hội nói chung và Nghệ An nói riêng, chú trọng đặc thù của các ngành kinh tế và yêu cầu phát triển trong vùng Bắc Trung Bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác tặng quà chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trước yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan và các xã, phường để phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống hơn 65 năm xây dựng, phát triển, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Nghệ An, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ nhà giáo tại 2 trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cho rằng trước tốc độ phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và tri thức, mỗi giảng viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu. Nhà giáo cần phát huy tinh thần học tập suốt đời, chủ động tiếp cận tri thức mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục đại học.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh truyền đạt kiến thức chuyên môn, giảng viên cần truyền cảm hứng học tập, khơi dậy trong sinh viên khát vọng cống hiến, lòng tự trọng, tinh thần dấn thân và ý chí vươn lên. Sinh viên cần được trang bị phương pháp tư duy, năng lực và khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động 2 trường; bày tỏ tin tưởng đội ngũ giảng viên tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.