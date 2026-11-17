Cùng dự có đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh Bắc Lào sang thăm, làm việc tại tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Đánh giá cao việc cơ quan Mặt trận hai bên định kỳ phối hợp tổ chức hội nghị thường niên, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh đề nghị, thời gian tới hai bên tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; phát huy chức năng của cơ quan mặt trận Tổ quốc; duy trì cơ chế hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác mặt trận, dân vận. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, thủy chung, son sắt giữa hai nước cũng như giữa tỉnh Lai Châu và các tỉnh Bắc Lào.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn mối quan hệ giữa các bên ngày càng khăng khít, góp phần thắt chặt và vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các địa phương hai nước.

Thay mặt các đoàn đại biểu, đồng chí Văn Na Kẻo Săn Tị - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh U Đôm Xay, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, thắm tình đoàn kết anh em của lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí khẳng định, chuyến thăm và hội đàm lần này là dịp ý nghĩa để Mặt trận các tỉnh Bắc Lào học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả từ tỉnh Lai Châu, góp phần thắt chặt và vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các địa phương hai nước ngày càng phát triển bền chặt.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và đoàn đại biểu 3 tỉnh Bắc Lào đã trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và đoàn đại biểu 3 tỉnh Bắc Lào đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự trân trọng và tinh thần đoàn kết, hợp tác gắn bó giữa Lai Châu với các tỉnh Bắc Lào.