Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Vinh thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tại buổi thăm, chúc mừng, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội LHPN tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp hội cần tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để chị em vươn lên trong cuộc sống.

Quang cảnh buổi lễ chúc mừng.

Đồng chí mong muốn Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cùng toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ, duy trì và nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo điều kiện để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng toàn thể cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh.

Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, đồng chí Ngô Thị Bích Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời khẳng định, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Ngô Thị Bích Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.