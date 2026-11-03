Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông

Chi bộ làng Kon Bông hiện có 55 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải) dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông. Ảnh: Bình Dương

Trong tháng 10, Chi bộ đã tập trung củng cố tổ chức sau sáp nhập, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng; lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất, chăm lo đời sống, bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Một trong những nội dung được quan tâm là phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững. Làng hiện có 350 hộ, trong đó có 13 hộ nghèo và 84 hộ cận nghèo.

Chi bộ đã lãnh đạo, vận động người dân chăm sóc cây trồng, phát triển chăn nuôi, triển khai trồng xen cây ca cao trên diện tích dự kiến 12 ha nhằm đa dạng hóa sản xuất, nâng cao thu nhập.

Trong tháng 11, Chi bộ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường quản lý đảng viên, vận động nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự; đồng thời chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá: Chi bộ làng Kon Bông đã duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm quy định về thời gian, quy trình và nội dung sinh hoạt; đồng thời đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng dân chủ, thực chất; thẳng thắn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống nhân dân, nhất là phát triển sinh kế, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy, đảng viên phải rõ người, rõ việc, gắn với tiến độ và kết quả cụ thể.

Đảng viên Chi bộ làng Kon Bông phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Bình Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chi bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; vai trò của già làng, người có uy tín, Mặt trận và các đoàn thể trong vận động nhân dân; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”, đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở.

Đối với Đảng ủy xã Đak Rong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu tập trung quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và các nhiệm vụ năm 2026.

Riêng những chỉ tiêu khó đạt, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gắn với giảm nghèo bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Bình Dương

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng 10 xe đạp, 200 quyển sách và 200 bộ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Rong.