Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình lưu ý hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 24/10, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Hoàng Mai, Tân Mai và Quỳnh Mai về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình kinh tế - xã hội.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Bộ máy vận hành thông suốt, kinh tế duy trì tăng trưởng cao

Thông qua cuộc làm việc cho thấy, sau sắp xếp, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Hoàng Mai, Tân Mai và Quỳnh Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, khối, trường học, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hữu An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Các phường đã rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý theo quy định. Việc bàn giao chức năng công tác dân vận về Mặt trận Tổ quốc được chỉ đạo hoàn thành.

Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Mai phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các cấp ủy quan tâm thực hiện chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Cả 3 phường đều vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026 do tỉnh giao. Công tác chuyển đổi số trong xây dựng Đảng được đẩy mạnh, với việc số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện thu, nộp đảng phí trên hệ thống dịch vụ công.

Hoạt động của HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Hoàng Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quỳnh Mai phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm của 3 phường 9 tháng năm nay đều đạt mức cao. Cụ thể, phường Tân Mai tăng 14,76%, Quỳnh Mai tăng 14,96% và Hoàng Mai tăng 14,98%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và vận tải duy trì đà phát triển.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thời gian qua, các phường tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ những dự án trọng điểm, trong đó có Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khu công nghiệp Hoàng Mai II và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành đã trao đổi, làm rõ một số kiến nghị của 3 phường; đồng thời đề nghị các phường một số nội dung trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Rà soát nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành đầy đủ, không bỏ sót

Phát biểu kết luận, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những kết quả các phường đạt được về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình kinh tế - xã hội; đặc biệt là giải quyết tốt những việc kế thừa từ năm 2025 chuyển sang; qua đó đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị 3 phường giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy lợi thế, rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xây dựng lộ trình cụ thể, bám sát tiến độ thực hiện; trong đó có các nghị quyết trụ cột của Trung ương và nhiệm vụ do Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao, bảo đảm hoàn thành đầy đủ, không bỏ sót nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các phường tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trước mắt, các phường phải hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIV.

Lãnh đạo các phường tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đồng chí lưu ý thực hiện sắp xếp, thành lập tổ chức đảng theo quy định; triển khai thực hiện kịp thời Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Lãnh đạo các phường tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và khai thác nguồn thu ngân sách. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai; giữ vững an ninh, trật tự.