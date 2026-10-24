Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình khảo sát các dự án đầu tư và kiểm tra công tác xây dựng Đảng

Cùng dự có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và các đại biểu thành kính tưởng niệm 33 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt. Ảnh: Thành Duy

Tại phường Hoàng Mai, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Hang Hỏa Tiễn (Nhà tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt và hang Hỏa Tiễn) tưởng niệm 33 liệt sĩ thanh niên xung phong ngành Đường sắt hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và các đại biểu dâng hương tưởng niệm 33 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt. Ảnh: Thành Duy

Hang Hỏa Tiễn - nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Thành Duy

Ngày 28/4/1966, máy bay Mỹ bắn tên lửa vào hang, khiến 33 chiến sĩ thuộc Tổ 4, đơn vị C271, Đội 27 thanh niên xung phong hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch.

Tiếp đó, đoàn làm việc với Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Hoàng Mai II. Hiện hai khu công nghiệp thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình làm việc với Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt. Ảnh: Thành Duy

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp hoạt động tại hai khu công nghiệp đạt doanh thu hơn 1.127 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 1.142 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 60 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, trong hệ sinh thái của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, Công ty TNHH MTV Sunwin đang triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại phường Tân Mai, với diện tích gần 218 ha, tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm đến Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch và sản xuất thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị công ty nghiên cứu mở rộng định hướng, địa bàn đầu tư; quan tâm hỗ trợ các khu vực miền núi, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và nhân dân. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise, đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tổ chức triển khai bảo đảm tiến độ đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác thăm nhà máy của Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Khẳng định tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem thành công của doanh nghiệp là động lực cho sự phát triển của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao đổi cùng lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, đoàn công tác thăm Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đăng ký 107 triệu USD, đi vào hoạt động từ tháng 11/2023. Hiện công ty sử dụng 4.772 lao động, với mức thu nhập bình quân hơn 9,7 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu đạt 782,2 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 544,9 tỷ đồng và số nộp ngân sách 55 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác tặng quà lưu niệm đến Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình, đoàn cũng làm việc với Đảng bộ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, tổ chức đảng vừa được chuyển từ trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về trực thuộc Đảng ủy phường Hoàng Mai vào đầu năm 2026. Đảng bộ hiện có 15 chi bộ với 278 đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác thăm, làm việc tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị Đảng ủy và lãnh đạo công ty tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chú trọng công tác phát triển đảng viên, gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường sử dụng nguyên liệu thay thế, hướng tới sản xuất xanh, bảo đảm an toàn lao động và chăm lo đời sống công nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm đến Đảng bộ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác cũng khảo sát hoạt động của Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập, hiện trực thuộc Đảng ủy phường Tân Mai. Thành lập ngày 22/9/2021, chi bộ được tổ chức nhằm tạo điều kiện sinh hoạt Đảng cho các đảng viên thường xuyên đi biển dài ngày.

Từ 15 đảng viên ban đầu, chi bộ đã kết nạp thêm 3 đảng viên là chủ tàu và lao động biển, nâng tổng số lên 18 đảng viên. Một cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, góp phần gắn phát triển kinh tế biển với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao đổi với đảng viên Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Duy

Trò chuyện với các đảng viên và lãnh đạo Đảng ủy phường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương kết quả và cách làm sáng tạo của chi bộ, đồng thời đánh giá đây là điển hình cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy và nhân rộng.

Đồng chí đề nghị chi bộ duy trì hoạt động, đổi mới nội dung, bảo đảm sinh hoạt Đảng thiết thực, thuận tiện, phù hợp với đặc thù của đảng viên làm nghề biển, và phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên.

Đoàn công tác tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy là 200 lá cờ Tổ quốc cho Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng thuốc y tế cho Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Duy

Cấp ủy cần quan tâm lan tỏa cách làm sáng tạo trong sinh hoạt đảng để vừa bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung sinh hoạt vừa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cũng trong sáng 24/10, đoàn công tác kiểm tra Cảng cá Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai. Hiện cảng là nơi neo đậu của gần 750 tàu cá.

Đoàn đến kiểm tra tại cảng cá Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Thành Duy

Buôn bán hải sản tại cảng cá Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Thành Duy

Trước những kiến nghị về cải tạo, nâng cấp cảng, đoàn ghi nhận các đề xuất nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu neo đậu tàu thuyền và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.