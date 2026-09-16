Phó Bí thư Tỉnh ủy Mùa A Vảng làm việc với xã Mường Mùn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng phát biểu tại buổi làm việc với xã Mường Mùn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Mường Mùn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; kết nạp đảng viên vượt kế hoạch đề ra; 100% hồ sơ đảng viên được số hóa. Công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân được chú trọng góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi được duy trì, mở rộng diện tích cây trồng chủ lực. Hiện toàn xã có hơn 1.800ha cà phê, trên 1.200ha mắc ca và hơn 580ha cao su. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Mùn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với đoàn công tác.

3 tháng cuối năm, xã Mường Mùn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Đồng thời tiến hành rà soát chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đề nghị xã Mường Mùn quan tâm thực hiện nội dung về rà soát, phân loại dữ liệu đất đai, chuyển đổi số, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, dân tộc và tôn giáo, an sinh xã hội, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng thăm mô hình trồng mắc ca xen cà phê tại bản Ta Pao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mường Mùn đạt được trong thời gian qua.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn song xã đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên một số hạn chế xã Mường Mùn cần lưu ý khắc phục như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết quả thực hiện chuyển đổi số thấp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo bản Mường.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng đề nghị xã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tập trung giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị các cây trồng chủ lực như cà phê, mắc ca; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học công nghệ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động; nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết ý kiến của người dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc...

Trước buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng và đoàn công tác đã thăm mô hình mắc ca trồng xen cà phê tại bản Ta Pao; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo bản Mường.