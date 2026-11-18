Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Mường Tùng và phường Mường Lay 10 tháng năm 2026 duy trì ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm đạt kết quả tích cực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Xã Mường Tùng hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên; công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt 100%; 100% hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được giải quyết sớm. Phường Mường Lay hoàn thành 100% việc khám sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân có mặt trên địa bàn; công tác số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên đạt 100%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là hạn chế về nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng, nhân lực chuyên môn và điều kiện phát triển kinh tế ở cơ sở.

Lãnh đạo phường Mường Lay báo cáo làm rõ một số nội dung.

Lãnh đạo xã Mường Tùng kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc.

Đồng chí Mùa A Vảng ghi nhận những kết quả Đảng ủy xã Mường Tùng và Đảng ủy phường Mường Lay đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay; chia sẻ những khó khăn của các địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Mùa A Vảng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát những nhiệm vụ còn khó khăn, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng kiểm tra khu quy hoạch dự kiến xây dựng Trạm dừng chân Cổng Trời, xã Mường Tùng.

Đối với những kiến nghị về nhà ở cho hộ nghèo, đầu tư hạ tầng, bố trí nhân lực, đồng chí Mùa A Vảng đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, hướng dẫn địa phương thực hiện theo thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Cấp ủy, chính quyền 2 địa phương cần tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, quan tâm đời sống Nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng kiểm tra dự án Nhà máy chế biến tinh bột và cồn Ethanol Mường Lay, phường Mường Lay.

Cùng ngày, đồng chí Mùa A Vảng và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn xã Mường Tùng và phường Mường Lay, nắm bắt tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.