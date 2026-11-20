Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 5 từ trái sang) và đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc mừng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Lễ Khai đạo năm 2026

Tại buổi thăm, đồng chí Phạm Thị Phúc thông tin khái quát về tình hình tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, tỉnh hiện có quy mô dân số gần 3,9 triệu người, với 49/54 dân tộc cùng sinh sống và 24 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Trong đó, đạo Cao Đài có quá trình hình thành, phát triển lâu năm tại Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc đạo Cao Đài và tín đồ trong thời gian qua

Đồng chí Phạm Thị Phúc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc đạo Cao Đài và tín đồ trong thời gian qua. Không chỉ tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các họ đạo còn tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển địa phương.

Đại diện Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Lâm Đồng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động tôn giáo

Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái được các chức sắc, chức việc và tín đồ thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực như vận động hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai; chung tay cùng MTTQ chăm lo cho người dân gặp khó khăn, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và đóng góp xây dựng nhà Đại đoàn kết. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng tại Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng mới, sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo giữ vai trò quan trọng.

Những hoạt động hướng thiện, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn của các tổ chức tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường sống đoàn kết, nghĩa tình. Đây cũng là những đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 6 từ trái sang) và đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc mừng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Lễ Khai đạo năm 2026

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Phúc ghi nhận những đóng góp của Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Lâm Đồng, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng các họ đạo và đồng bào theo đạo đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong tuyên truyền, vận động tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng tại Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Nhân dịp Lễ Khai đạo năm 2026, đồng chí Phạm Thị Phúc gửi lời chúc các chức sắc, chức việc và toàn thể tín đồ đạo Cao Đài đón mừng đại lễ an lành, hạnh phúc; chúc các họ đạo ngày càng phát triển, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Lâm Đồng và Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh Lâm Đồng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động tôn giáo, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động chức sắc, chức việc và tín đồ phát huy truyền thống đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đóng góp cho cộng đồng và địa phương.