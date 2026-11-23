1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trung tâm Đà Lạt tham gia đồng diễn dân vũ trước cổng vườn hoa Đà Lạt

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (đứng giữa) cùng các đại biểu tham gia đồng diễn dân vũ trong tà áo dài truyền thống

Tham dự chương trình có các đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ.

1.000 phụ nữ đồng diễn dân vũ, lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam

Những tà áo dài nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa không gian ngập tràn sắc hoa của Đà Lạt

Trong không gian rực rỡ sắc hoa của Đà Lạt, những tà áo dài nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh sinh động. Chương trình mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ mang âm hưởng quê hương, đất nước, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Các hội viên phụ nữ thể hiện những động tác dân vũ khỏe khoắn, đồng đều trên nền nhạc sôi động

Điểm nhấn là màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trung tâm Đà Lạt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng hòa nhịp diễu hành quanh hồ Xuân Hương lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam

Trên nền nhạc liên khúc “Hãy đến với con người Việt Nam tôi” và “Xinh tươi Việt Nam”, các động tác dân vũ khỏe khoắn được hàng ngàn người thể hiện đồng đều trong trang phục áo dài truyền thống.

Đoàn diễu hành áo dài xuất phát từ Vườn hoa Đà Lạt, hướng ra đường Trần Quốc Toản về phía Đồi Cù

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng trực tiếp tham gia đồng diễn, hòa nhịp với các cán bộ, hội viên trong không khí sôi nổi.

Màn đồng diễn dân vũ thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngay sau màn đồng diễn, các đoàn tiếp tục diễu hành áo dài. Trong trang phục truyền thống, cầm cờ Tổ quốc, đội nón lá, từng đoàn phụ nữ nối tiếp nhau từ Vườn hoa Đà Lạt ra đường Trần Quốc Toản, hướng về khu vực cà phê Đồi Cù.

Những tà áo dài thướt tha nối dài trên tuyến đường Trần Quốc Toản, thu hút sự chú ý của người dân và du khách

Những tà áo dài thướt tha nối dài trên các tuyến phố trung tâm, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc giữa phố núi. Hoạt động thu hút sự chú ý của người dân, du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt ngàn hoa.

Cán bộ, hội viên phụ nữ rạng rỡ trong tà áo dài, mang theo hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng qua các tuyến đường của Đà Lạt

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn khơi dậy tình yêu, niềm tự hào đối với áo dài Việt Nam, đồng thời vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa vẻ đẹp áo dài trong đời sống cộng đồng.

Phụ nữ Lâm Đồng duyên dáng trong tà áo dài sáng 23/11

Các hội viên phụ nữ tự tin diễu hành trong trang phục áo dài truyền thống

Sắc áo dài truyền thống hòa cùng không gian hoa Đà Lạt, tạo nên điểm nhấn cho hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026