Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tiếp xúc cử tri khu vực Đạ Huoai

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri ba xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2 và Đạ Huoai 3 chiều 6/10

Chủ trì hội nghị có đại biểu HĐND tỉnh: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Huoai 2; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 địa phương với gần 200 cử tri tham dự.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (bên phải) và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Huoai 2 chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri với 3 xã khu vực Đạ Huoai

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Tâm (thôn Đạ Tồn, xã Đạ Huoai) đề nghị tỉnh quan tâm chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, trong đó có chi hội trưởng hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, hội khuyến học.

Theo bà Tâm, việc không có chế độ hỗ trợ khiến hoạt động của các chi hội gặp nhiều khó khăn, trong khi đây là lực lượng trực tiếp tham gia nhiều công việc tại khu dân cư.

Cử tri Nguyễn Vinh Thế, xã Đạ Huoai kiến nghị chấn chỉnh tình trạng xe tải lớn chở đất công trình chạy nhanh, gây nguy hiểm và làm nhiều tuyến đường xuống cấp trên địa bàn xã

Cử tri Nguyễn Thị Tâm kiến nghị xem xét chế độ hỗ trợ người hoạt động tại các chi hội ở thôn

Cử tri Ngân Quang Vinh (thôn 9, xã Đạ Huoai) phản ánh tình trạng rác tại bãi rác Đạ Huoai đổ tràn ra đường ĐH5 và một số tuyến đường dân sinh. Mùi hôi, nước rỉ rác gây ảnh hưởng đến đời sống hơn 10 hộ dân sống gần khu vực này, nhất là trong mùa mưa. Cử tri đề nghị chính quyền sớm có giải pháp xử lý dứt điểm.

Cử tri Bùi Đình Long kiến nghị xem xét mức hỗ trợ cây trồng, nhất là cây sầu riêng đang cho thu hoạch, khi thực hiện dự án đường vành đai xã Đạ Huoai

Liên quan đến giao thông, cử tri Đỗ Thị Mai (thôn 7) cho biết, việc nâng cấp tuyến ĐT721 qua địa bàn xã Đạ Huoai còn chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số người đi xe máy đã té ngã do mặt đường thi công dang dở.

Cử tri Đỗ Thị Mai phản ánh tuyến ĐT721 thi công chậm, gây khó khăn trong việc đi lại, mất an toàn giao thông và ngập cục bộ khi có mưa

Bà Mai cũng phản ánh hệ thống ống thoát nước hai bên đường tại một số vị trí chưa được che chắn, vừa gây nguy hiểm cho người dân vừa dẫn đến tình trạng ngập cục bộ khi mưa lớn.

Cử tri Nguyễn Vinh Thế phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn chở đất chạy nhanh trên các tuyến đường địa phương, gây nguy hiểm cho người dân và khiến một số đoạn đường xuống cấp. Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện các dự án giao thông.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Lê Trung Trường Vũ trả lời các kiến nghị của cử tri về chế độ chính sách đối với các đối tượng theo quy định

Cử tri Bùi Đình Long cho biết, dự án Đường vành đai xã Đạ Huoai có thu hồi đất và cây trồng trên đất. Tuy nhiên, mức hỗ trợ đối với một số loại cây trồng, đặc biệt cây sầu riêng đang cho thu hoạch ổn định, theo ông chưa phù hợp với thực tế. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng xem xét mức hỗ trợ hợp lý hơn, bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cử tri các xã Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3 cũng kiến nghị tiếp tục đầu tư, hoàn thiện giao thông nông thôn; có giải pháp lâu dài xử lý các điểm sạt lở ven sông Đồng Nai; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất ngoài lâm nghiệp đã sử dụng ổn định nhiều năm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nguyễn Hà Lộc trả lời các kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Ngoài ra, cử tri đề nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương cùng đại diện các sở, ngành trao đổi, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những nội dung cần kiểm tra, xác minh được tiếp thu để tổng hợp, trả lời cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đồng chí, các ý kiến cơ bản sát thực tế, tập trung vào những vấn đề thiết thực như dân sinh, môi trường, giao thông, chính sách và sản xuất nông nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tiếp thu, ghi nhận và trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 3 xã khu vực Đạ Huoai

Đối với các kiến nghị về chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tại thôn, tổ dân phố cũng như các vấn đề về y tế, nông nghiệp, môi trường, đồng chí Bùi Thắng cho biết sẽ đề nghị các sở, ngành và địa phương rà soát, có trả lời cụ thể cho người dân.

Liên quan các công trình giao thông trọng điểm như ĐT721 và dự án đường bộ Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đi qua xã Đạ Huoai, đồng chí cho rằng các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển địa phương và mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ để các dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác.

Cử tri 3 xã đồng tình với phần trả lời của đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương

Đối với những phản ánh về đơn giá, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, đồng chí Bùi Thắng cho biết các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ Đại biểu số 6 HĐND tỉnh cũng đề nghị cử tri tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế, đồng thời theo dõi việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng. Qua đó, những vấn đề chính đáng của người dân được xem xét, giải quyết thấu đáo.