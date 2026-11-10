Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc với xã Đạ Huoai 3

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Huoai 3 chiều 10/11

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và bộ phận giúp việc tổ theo dõi địa bàn.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Huoai 3 Nguyễn Quốc Phi cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn, xã giảm từ 8 thôn xuống còn 4 thôn, tương ứng giảm 50%. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ lực. Tổng diện tích gieo trồng đạt gần 3.881 ha, bằng 99,64% kế hoạch năm. Xã hiện có hơn 1.400 ha sầu riêng, trong đó hơn 1.000 ha đang cho thu hoạch, năng suất ước đạt 102 tạ/ha, tăng 4,2% so với năm 2025.

Đáng chú ý, địa phương đã vận động người dân chuyển đổi 54,59 ha cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây có giá trị cao hơn như sầu riêng, cà phê, ca cao, đạt 109% kế hoạch năm. Xã cũng duy trì 94 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với 63 hộ tham gia, đồng thời triển khai kế hoạch mở rộng thêm 50 ha và xây dựng 6 mô hình điểm sản xuất sầu riêng hữu cơ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Huoai 3 Nguyễn Quốc Phi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong 10 tháng và phương hướng 2 tháng cuối năm 2026

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 9 tỷ đồng, bằng 86% dự toán; riêng phần thu ngân sách do xã quản lý đạt hơn 6,7 tỷ đồng, bằng 102% dự toán năm. Công tác đầu tư công có chuyển biến, với tổng kế hoạch vốn 27,27 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 7/10/2026 đạt hơn 21,36 tỷ đồng, tương ứng 78,34%.

Trong lĩnh vực y tế, một trong những kết quả đáng chú ý là chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân đạt 92,9% tính đến ngày 4/11. Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em từ 0 đến dưới 18 tuổi hoàn thành 100% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,9%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 8,77%.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3 Nguyễn Văn Trinh báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư, quy hoạch sử dụng đất của địa phương

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Xã tiếp nhận 2.713 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ tiếp nhận mới được thực hiện trực tuyến. Có 2.664 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 98,74%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.

Tháo gỡ khó khăn, tập trung hoàn thành nhiệm vụ cuối năm

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Đạ Huoai 3 cũng nhìn nhận một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Giá trị sản phẩm bình quân trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp ước đạt 140 triệu đồng/ha/năm, thấp hơn mục tiêu 150 triệu đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 28%, trong khi chỉ tiêu đề ra trên 30%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt khoảng 93 - 94,5%, chưa đạt mục tiêu 95%.

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đơn vị liên quan dự buổi làm việc

Địa phương cũng gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường, ban quản lý rừng; việc xác định nguồn gốc đất của 73 trường hợp phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy thủy điện Đạ Huoai 2 còn mất nhiều thời gian. Công tác bàn giao tài sản công là các công trình điện chiếu sáng, nước tự chảy, thủy lợi về cấp xã quản lý vẫn còn vướng mắc.

Hạ tầng công nghệ thông tin một số cơ quan đã xuống cấp, vùng phủ sóng 5G mới đạt khoảng 40%, còn một khu vực lõm sóng viễn thông. Đây là những khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và phục vụ sản xuất, đời sống người dân.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Hữu Thành phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, địa phương và lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc hướng dẫn giải quyết thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 lưu ý, Đảng ủy xã cần rà soát các nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đối chiếu từng chỉ tiêu để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc

Công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc của Đảng cần được tăng cường, thực hiện thường xuyên hơn. Đối với những vướng mắc trong bàn giao tài sản công, địa phương cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm từ nay đến cuối năm, không để kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 phát biểu trao đổi tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Đạ Huoai 3 đạt được trong điều kiện quy mô địa phương và nguồn thu ngân sách còn nhiều khó khăn.

Theo đồng chí Bùi Thắng, một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, nhất là giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện giảm nghèo. Toàn xã hiện chỉ còn 5 hộ nghèo theo chuẩn mới; công tác khám sức khỏe toàn dân cũng đạt kết quả tích cực. Nhìn chung, phần lớn các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Thắng lưu ý địa phương không chủ quan với những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn như bảo vệ rừng, tăng trưởng kinh tế, giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại. Đây là những nội dung xã đã nhận diện, cần tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Bùi Thắng đề nghị lãnh đạo xã tiếp thu các ý kiến trao đổi của sở, ngành tại buổi làm việc, khẩn trương khắc phục những tồn tại, vướng mắc; đồng thời bám sát chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Chỉ còn 49 ngày nữa là kết thúc năm 2026, thời gian không còn nhiều, địa phương phải chủ động, không lơ là, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng cũng yêu cầu xã quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy vai trò của ngành nông nghiệp trong tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng và tạo sinh kế ổn định cho người dân, nhất là các hộ có thu nhập thấp. Với lợi thế về sản phẩm OCOP và nhãn hiệu sầu riêng, địa phương cần chú trọng bảo vệ, nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu, tạo thêm giá trị cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Huoai 3 thống nhất, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng