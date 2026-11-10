Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc với xã Đạ Huoai 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Huoai 2

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 cùng các thành viên tổ theo dõi.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 (ngoài cùng bên phải) cùng các đại diện các sở, ngành là thành viên Tổ theo dõi địa bàn số 10 tham dự buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Huoai 2 cho biết, trong 10 tháng năm 2026, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/10 đạt hơn 96 tỷ đồng, bằng 110,7% dự toán.

Tổng diện tích gieo trồng đạt 5.684,5 ha, hoàn thành kế hoạch; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, độ che phủ rừng đạt 71,86%.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Huoai 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 10 tháng năm 2026 và phương hướng 2 tháng còn lại cuối năm

Sầu riêng tiếp tục là cây trồng chủ lực của địa phương với diện tích 3.419,1 ha, trong đó có 2.925,4 ha cho thu hoạch.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Trong 10 tháng, Đảng bộ xã kết nạp 18 đảng viên, đạt 105,88% chỉ tiêu tỉnh giao. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai.

Đáng chú ý, địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân bằng nhiều cách làm linh hoạt, sát cơ sở. Đến thời điểm báo cáo, xã đã khám cho 12.667/13.216 người, đạt 95,85% kế hoạch.

Đồng chí Hồ Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 2 nêu một số vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác phối hợp triển khai dự án quan trọng trên địa bàn

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương còn một số hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng cần được tăng cường. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ở một số lĩnh vực còn hạn chế; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại một số chi bộ thôn chưa đạt yêu cầu.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ theo dõi địa bàn số 10 trao đổi, làm rõ những kiến nghị của địa phương liên quan đến vướng mắc trong triển khai các dự án giao thông, số hóa dữ liệu đất đai và giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Sơn trả lời kiến nghị của lãnh đạo địa phương về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 lưu ý địa phương cần chủ động rà soát, xác định rõ nguyên nhân từng vướng mắc; tăng cường phối hợp với các sở, ngành để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là đối với các chỉ tiêu cấp bách về mặt pháp lệnh, không để ảnh hưởng kết quả chung phấn đấu cả năm của Đảng bộ địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 lưu ý xã Đạ Huoai 2 chủ động rà soát, xác định rõ nguyên nhân từng vướng mắc, tăng cường phối hợp với các sở, ngành để có giải pháp tháo gỡ kịp thời

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Đạ Huoai 2 đạt được, nhất là sự chủ động, quyết liệt trong triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân.

Đồng chí Bùi Thắng cũng đánh giá tích cực kết quả giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương. Đến nay, xã đã giải ngân 3,45/4,39 tỷ đồng, đạt 78,59%.

Phó Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy Huỳnh Quang Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Tổ theo dõi địa bàn số 10; tập trung rà soát, xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong 7 nhiệm vụ đã được nhận diện, chỉ ra. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện đối với từng nhiệm vụ, không để những tồn tại kéo dài.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh, địa phương cần phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn trong triển khai các công trình, dự án.

Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Về công tác xây dựng Đảng, xã cần tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa bàn nông thôn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Huoai 2 tham dự buổi làm việc

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Huoai 2 cần tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả; phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.