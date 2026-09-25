Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra, thăm hỏi người dân vùng ngập lụt Cát Tiên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra điểm ngập lụt nặng trên đường liên thôn xã Cát Tiên 3

Tại xã Cát Tiên 3, lãnh đạo địa phương cho biết từ đầu tháng 9 đến nay xảy ra nhiều đợt mưa lớn, gây ngập tại một số khu vực, với tổng thiệt hại bước đầu ước khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ ngày 20 - 21/9, trên địa bàn xuất hiện mưa to đến rất to. Nước từ thượng nguồn đổ về các suối Đạ Bo, Đạ Sị dâng cao, kết hợp với lượng mưa lớn khiến một số khu vực xảy ra lũ quét, ngập lụt cục bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trao quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cát Tiên 3 bị ảnh hưởng bởi lũ quét ngày 20/9

Các thôn: Tân Xuân, Hòa Thịnh, Tiến Thắng, Tiên Hoàng và Hoa Lư bị ảnh hưởng, có nơi nước ngập khoảng 90 cm. Lượng mưa trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày 20/9 đến 2 giờ 40 phút ngày 21/9 có nơi trên 124 mm.

Mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến 30 căn nhà, trong đó 10 căn bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, 33 hộ bị ảnh hưởng công trình phụ và khoảng 10 ao cá bị ngập.

Trong sản xuất, khoảng 73 ha cây trồng bị ảnh hưởng, gồm: 59 ha lúa và 14 ha cây trồng khác; khoảng 430 con vật nuôi bị ảnh hưởng. Lũ quét, ngập lụt cũng làm hư hỏng khoảng 30 m đường giao thông tại thôn Hòa Thịnh.

Ngay khi xảy ra ngập lụt, xã Cát Tiên 3 đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và lực lượng xung kích tại các thôn hỗ trợ người dân kê kích tài sản, di dời người và vật dụng đến nơi an toàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra điểm ngập lụt trên địa bàn khu vực Cát Tiên

Tại xã Cát Tiên 2, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai và nước xả từ các đập thủy điện, khiến mực nước sông dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp và sạt lở đất tại một số tuyến đường, khu dân cư.

Mưa lũ gây sạt lở tại khu vực Suối Lớn, Suối Nhỏ thuộc thôn Phước Cát 2, với nhiều điểm đất đá tràn ra mặt đường; một số vị trí sạt lở khoảng 20 - 50 m. Tại thôn Cát An, sạt lở ven sông Đồng Nai ảnh hưởng khoảng 360 m² đất. Một hộ dân ở thôn 3 bị sạt lở taluy phía sau nhà, đất tràn vào khu vực bếp.

Mưa lũ làm hàng chục ha hoa màu của bà con khu vực Cát Tiên, chủ yếu là lúa bị ngập úng

Về sản xuất, xã Cát Tiên 2 ghi nhận khoảng 23 ha lúa, 4 ha cỏ chăn nuôi, 2 ha mía và 61,8 ha cây lâu năm bị ảnh hưởng do ngập úng. Một số diện tích sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, cà phê, ca cao và cây trồng khác bị ngập cục bộ. Một số hộ dân có nhà bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn.

Để ứng phó, xã Cát Tiên 2 đã huy động lực lượng Công an, Quân sự và dân quân thường trực đến các khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp với các thôn triển khai phương án hỗ trợ người dân. Lực lượng chức năng tổ chức căng dây cảnh báo, dọn dẹp cây cối, đất đá, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở và khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Làm việc với lãnh đạo xã Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu chính quyền cấp cơ sở tuyệt đối không được chủ quan trước mọi tình huống thiên tai

Qua kiểm tra thực tế các xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chia sẻ khó khăn, thăm hỏi và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng chí ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác ứng phó, nhất là việc triển khai phương châm “4 tại chỗ”, qua đó hạn chế rủi ro do thiên tai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động trước mọi tình huống với sự chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trao quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cát Tiên 2 bị ảnh hưởng bởi lũ quét, ngập lụt cục bộ

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu các xã cần tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, kịp thời đề xuất hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng; khẩn trương khắc phục các tuyến đường hư hỏng, bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt, khôi phục cuộc sống thường nhật của người dân khu vực bị thiệt hại.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng trao 18 phần quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cát Tiên 3 và Cát Tiên 2 bị ảnh hưởng bởi lũ quét, ngập lụt nặng trong những ngày qua.