Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hải Ninh

Tiết mục biểu diễn thời trang của các dân tộc trên địa bàn thôn chào mừng ngày hội

Thôn Hải Thủy có 802 hộ với 3.773 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 595 hộ với 2.114 nhân khẩu. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong thôn đã tích cực thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống văn minh.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (hàng đầu bên phải) và đại biểu dự ngày hội

Năm 2026, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Khoảng 95% tuyến đường trong khu dân cư được bê tông hóa; 98% diện tích sản xuất được hưởng lợi từ nguồn nước hồ Cà Giây.

Lãnh đạo xã Hải Ninh và đại biểu dự ngày hội

Toàn thôn có 715 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm, với 400 suất quà trị giá hơn 105,6 triệu đồng được trao tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số hộ cận nghèo giảm 2 hộ so với đầu năm, hiện còn 11 hộ.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 6 từ trái qua) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phú Nghĩ (thứ 8 từ trái qua) tặng quà cho gia đình chính sách

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự tiếp tục được người dân hưởng ứng. Các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng được duy trì, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 2 từ trái qua) tặng 5 triệu đồng cho thôn Hải Thủy

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn Hải Thủy đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại ngày hội

Đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh, những kết quả đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và chung sức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong xây dựng quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nhất là tinh thần tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc.

Lãnh đạo xã Hải Ninh tặng quà hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Thôn cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa bàn, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chủ động nắm bắt cơ hội từ quy hoạch cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ để đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Chủ tịch UBND xã Hải Ninh Trần Anh Thịnh (thứ 2 từ phải qua) tặng danh hiệu "Thôn văn hóa" cho thôn Hải Thủy

Đồng chí Bùi Thắng cũng yêu cầu xã Hải Ninh quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và bảo vệ môi trường.

Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận cần sâu sát cơ sở, lắng nghe, tôn trọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch, phát triển kinh tế và đời sống dân sinh.

Hội trại giữa các thôn ở Hải Ninh mừng ngày hội

Đồng chí Bùi Thắng mong muốn mỗi gia đình, mỗi người dân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, vun đắp tình làng nghĩa xóm, cùng phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch, đẹp hơn.

Đông đảo người dân trong thôn Hải Thủy dự, chung vui trong ngày hội

Dịp này, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đại biểu và lãnh đạo xã Hải Ninh cũng tặng các phần quà cho gia đình chính sách, học sinh hiếu học và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đông đảo người dân trong thôn Hải Thủy dự, chung vui trong ngày hội