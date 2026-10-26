Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dâng hương tại phần mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm, người đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Thắng dâng hương tại nhà tưởng niệm Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dành một phút mặc niệm tới Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm

Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm sinh năm 1937 tại TP Hải Phòng, nguyên là cán bộ Ty Công an Lào Cai, được tăng cường cho Ban An ninh tỉnh Quảng Đức (cũ).

Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm hi sinh ngày 2/9/1969 (có tài liệu ghi 21/6/1969). Được an táng tại Khu căn cứ địa bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, thuộc xã Quảng Sơn.

Sự hi sinh của liệt sĩ là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị dâng hương tại phần mộ liệt sĩ