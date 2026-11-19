Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

PGS. TS Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt cùng Ban Giám hiệu nhà trường tiếp đoàn.

Đồng chí Bùi Thắng (bên trái) trao đổi với PGS.TS Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Trường Đại học Yersin Đà Lạt, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng trước những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh Lâm Đồng và khu vực; đồng thời đánh giá Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã từng bước khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Lãnh đạo Ban, ngành và địa phương trong đoàn công tác tham dự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh, trong định hướng phát triển của Lâm Đồng, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng.

Tỉnh mong muốn Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu; tăng cường gắn kết với thực tiễn địa phương. Qua đó, nhà trường góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Lâm Đồng, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của khu vực và cả nước.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Yersin Đà Lạt tại buổi tiếp Đoàn công tác do đồng chí Bùi Thắng làm trưởng đoàn

Đồng chí Bùi Thắng tin tưởng tập thể nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tiếp tục nâng cao vị thế, đào tạo nguồn nhân lực cho Lâm Đồng, khu vực và cả nước.

Tại buổi gặp mặt, PGS. TS Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác. Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho biết, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh cùng tình cảm của Nhân dân địa phương là nguồn động viên quan trọng trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển của trường.

PGS. TS Phạm Đình Trung báo cáo hoạt động của nhà trường với đoàn công tác

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, PGS. TS Phạm Đình Trung trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng

Tiếp đoàn có TS. Bùi Quang Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt, cùng Ban Giám hiệu và đại diện các phòng, khoa chuyên môn của trường.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đà Lạt

Báo cáo hoạt động của trường với đoàn công tác, TS. Bùi Quang Sơn cho biết: Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tháng 9/2026, Trường Cao đẳng Đà Lạt đã tiếp nhận sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

Đến nay, quy mô toàn trường có: 7 phòng, 9 khoa, 5 đơn vị thuộc và 1 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Đào tạo lái xe - đơn vị dự toán cấp 2, tự thu chi).

TS. Bùi Quang Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt báo cáo hoạt động của trường với đoàn công tác

Cũng theo TS. Bùi Quang Sơn, ngay từ tháng 9/2026, nhà trường đã kịp thời ổn định tư tưởng đội ngũ, triển khai đúng tiến độ kế hoạch giảng dạy tại cả 2 cơ sở, không để gián đoạn việc học tập của người học; đồng thời chủ động phối hợp tiếp nhận bàn giao và báo cáo đầy đủ lên UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bùi Thắng trao đổi với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đà Lạt

Cùng với đó, nhà trường luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh; duy trì tốt kỷ cương học đường và đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số điểm 96/100. Công tác sắp xếp nhân sự bảo đảm công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng gửi đến Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức cùng toàn thể học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Đà Lạt lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Đà Lạt

Đồng chí Bùi Thắng khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ và tinh thần đổi mới, sáng tạo của tập thể nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tâm huyết và bản lĩnh của người thầy, tập thể Trường Cao đẳng Đà Lạt sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng chuyển đổi số, chủ động hội nhập và xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao tiêu biểu của vùng.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự buổi thăm, chúc mừng

Tại buổi gặp mặt, TS. Bùi Quang Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt cho biết, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh cùng tình cảm của Nhân dân địa phương là nguồn động viên quan trọng trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển của trường.

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên của nhà trường, TS. Bùi Quang Sơn trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Cao đẳng Đà Lạt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt mong muốn thời gian tới trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân Lâm Đồng. Đồng thời cam kết, thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.