Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt khảo sát làm đường nông thôn tại Xã Trần Phán

Huy động sức dân kiên cố hoá hạ tầng giao thông nông thôn

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt (thứ hai từ phải sang) khảo sát thực tế tuyến lộ đất đen tại kênh Nai Bàu Sậy (ấp Ngã Bát, Xã Trần Phán).

Khảo sát thực tế tuyến lộ đất đen kênh Nai Bàu Sậy (ấp Ngã Bát), Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt đã động viên người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng tuyến đường.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt thăm hỏi, động viên người dân ấp Ngã Bát (Xã Trần Phán) tích cực phối hợp với chính quyền làm đường giao thông.

Đồng chí nhấn mạnh, sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ của người dân là động lực then chốt giúp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ, sớm bê tông hoá hạ tầng giao thông, thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030. Qua đó, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại, giao thương của người dân và tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến lộ kênh Nai Bàu Sậy (ấp Ngã Bát, Xã Trần Phán) đã hoàn tất khâu đắp đất đen, bảo đảm đúng quy cách kỹ thuật.

Thực hiện đạt và vượt 4/15 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác, đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Trần Phán, cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã thực hiện đạt và vượt 4/15 chỉ tiêu Nghị quyết năm, gồm: Số doanh nghiệp thành lập mới (11 doanh nghiệp); tỷ lệ trường có hệ thống nước sạch để uống, nhà vệ sinh tiêu chuẩn; công tác tuyển quân và tỷ lệ kết nạp đảng viên mới.

Bên cạnh đó, tổng sản lượng thuỷ sản đạt hơn 12.400 tấn (đạt 83% kế hoạch); thu ngân sách đạt hơn 1,1 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 72%. Công tác số hoá hồ sơ đạt 99,8% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Trần Phán, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 của địa phương.

Từ thực tế địa phương, Xã Trần Phán kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc đã xuống cấp; trang bị bổ sung máy tính, thiết bị phục vụ chuyển đổi số; đồng thời bổ sung nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông để hoàn thành mục tiêu bê tông hoá 100% tuyến đường về 10 ấp và duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tô Hoài Phương nêu các giải pháp phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản đối với Xã Trần Phán.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lê Thành Huấn phát biểu đóng góp ý kiến về phương án, quy cách kỹ thuật xây dựng lộ giao thông nông thôn trên địa bàn Xã Trần Phán.

Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt đề nghị Đảng bộ Xã Trần Phán tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu còn lại của năm 2026, quyết liệt đẩy nhanh thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời có những định hướng cho việc thực hiện chỉ tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Xã Trần Phán.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Đẩy nhanh công tác quy hoạch, định hình không gian phát triển rõ ràng để khai thác tối đa nguồn lực; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công nghệ, nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung; dồn lực đẩy nhanh thực hiện các tuyến lộ giao thông phục vụ đi lại và giao thương của người dân.

Về kinh tế tập thể, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung kiện toàn, thành lập các hợp tác xã nhằm xây dựng chuỗi sản xuất quy mô lớn, liên kết bền vững, tương xứng với tiềm năng trong phát triển nông nghiệp, thuỷ sản của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ giao các sở, ban, ngành phối hợp rà soát, tham mưu giải quyết các kiến nghị của Xã Trần Phán theo quy định, bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ và phục vụ Nhân dân.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt và các thành viên đoàn công tác thành kính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.