Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ khảo sát giao thông nông thôn tại Tân Thuận

Sáng 1/10, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác khảo sát tuyến đường đất đen chuẩn bị đầu tư làm lộ giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sau đó làm việc với Đảng uỷ xã Tân Thuận về triển khai xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (bìa phải) và đoàn công tác khảo sát tuyến đường đất đen tại xã Tân Thuận.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ thăm hỏi, trao đổi với người dân trên tuyến dự kiến đầu tư xây dựng lộ nông thôn rộng 3 m.

Theo báo cáo của xã Tân Thuận, trên địa bàn hiện có khoảng 107 km lộ giao thông nông thôn rộng từ 2,5 m trở lên; 186 km lộ rộng dưới 2 m và 113 km đường đất đen.

Đồng chí Phan Minh Khoẻ, Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, báo cáo tình hình triển khai các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn.

Giai đoạn 2026-2030, xã có nhu cầu đầu tư, nâng cấp, mở rộng 183 tuyến lộ, với tổng kinh phí khoảng 316,95 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, xã triển khai 8 tuyến, dài hơn 5 km; đồng thời đề nghị đưa 4 tuyến bức xúc dự kiến thực hiện năm 2027 lên triển khai trong năm nay, với kinh phí khoảng 10,9 tỷ đồng.

Đối với 5 tuyến đã được phê duyệt, các ấp cơ bản hoàn thành phần đường đất đen, đang chuẩn bị mặt bằng để thi công lộ bê tông.

Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, xã chú trọng huy động sức dân, nhất là vận động người dân hiến đất làm đường theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đồng chí Phạm Thanh Phong, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thuận, nêu khó khăn, vướng mắc trong triển khai các mặt công tác, nhất là công tác nhân sự.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác trao đổi về kết quả triển khai Nghị quyết số 16, các mô hình thực hiện tại địa phương và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đảng uỷ, UBND xã Tân Thuận kiến nghị tỉnh sớm phân bổ nguồn vốn để địa phương triển khai 5 công trình thuộc Đề án đã được duyệt năm 2026; xem xét bố trí thêm khoảng 10,9 tỷ đồng để thực hiện 4 công trình dự kiến từ năm 2027 chuyển lên thực hiện cuối năm 2026.

Xã cũng kiến nghị Sở Xây dựng tổng hợp, bổ sung, điều chỉnh số liệu nhu cầu đầu tư giao thông nông thôn của xã giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Tân Thuận.

Đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 16 tại xã Tân Thuận, nhất là việc phát huy hiệu quả công tác dân vận khéo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, ưu tiên triển khai sớm những tuyến đường đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý xã Tân Thuận tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo sinh kế bền vững, từng bước nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Đối với những khó khăn về nhân sự, xã chủ động rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường từng cán bộ, công chức; kịp thời đề xuất cấp trên xem xét, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả./.