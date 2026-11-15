Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tân Tạo
Sáng 15/11, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi.
Cùng chung vui với cán bộ, Nhân dân địa phương có các Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau: Lý Công Bắc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn.
Trong không khí vui tươi, ấm áp của Ngày hội, đại biểu và Nhân dân ấp Tân Tạo cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời, phấn khởi đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Năm qua, ấp có 951 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, chiếm 99,6% tổng số hộ.
Hướng đến năm mới 2027, các hộ dân trong ấp đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp xây dựng khu dân cư vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận ấp phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thi đua yêu nước, chung sức thực hiện nếp sống văn minh, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, an toàn, ấm no và hạnh phúc.
Dịp này, Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Tạo vinh dự nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được UBND xã khen thưởng, tuyên dương trước khu dân cư.
Góp phần lan toả tinh thần đoàn kết, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đơn vị, mạnh thường quân còn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho các hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/pho-bi-thu-tinh-uy-ho-thanh-thuy-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-ap-tan-tao-a134348.html