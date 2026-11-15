Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tân Tạo

Cùng chung vui với cán bộ, Nhân dân địa phương có các Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau: Lý Công Bắc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bìa phải) cùng các đại biểu tham dự Ngày hội.

Trong không khí vui tươi, ấm áp của Ngày hội, đại biểu và Nhân dân ấp Tân Tạo cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời, phấn khởi đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Năm qua, ấp có 951 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, chiếm 99,6% tổng số hộ.

Đại biểu và người dân địa phương ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua chặng đường 96 năm.

Hướng đến năm mới 2027, các hộ dân trong ấp đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp xây dựng khu dân cư vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận ấp phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thi đua yêu nước, chung sức thực hiện nếp sống văn minh, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Đồng chí Võ Văn Lực, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi, phát biểu tại Ngày hội, mong muốn các hộ dân ấp Tân Tạo chung tay thực hiện thắng lợi các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư trong năm 2027.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Tạo vinh dự nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được UBND xã khen thưởng, tuyên dương trước khu dân cư.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Tạo có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Góp phần lan toả tinh thần đoàn kết, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đơn vị, mạnh thường quân còn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho các hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, tặng 2 căn nhà cho hộ nghèo của ấp.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các hộ dân ấp Tân Tạo.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Lý Công Bắc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho các hộ dân.

Đồng chí Hứa Sít, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học.