Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Bình Minh (thôn Làng Nhì) và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phình Hồ (thôn Phình Hồ).

Tại các trường, đoàn công tác kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh và tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, học sinh.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại Trường Mầm non Bình Minh.

Theo báo cáo của xã Phình Hồ, sau khi sắp xếp mạng lưới trường học, toàn xã hiện có 4 trường, gồm 2 trường mầm non và 2 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, với tổng số 3.501 học sinh.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phình Hồ.

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp trên địa bàn xã đạt 100%, tỷ lệ duy trì sĩ số thường xuyên trên 95%. Tuy nhiên, công tác giáo dục vẫn còn một số khó khăn, nhất là tình trạng thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường; đội ngũ giáo viên ở một số bộ môn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế.

Đồng chí Giàng Thị Dung -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất và hoạt động khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Phình Hồ.

Tiếp đó, đoàn công tác đến kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và hoạt động khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Phình Hồ. Tại đây, đoàn công tác tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trạm Y tế xã đã tổ chức khám bệnh cho 3.836 lượt người, khám và sàng lọc sức khỏe định kỳ cho 10.604 người dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,9%.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu mô hình trồng thử nghiệm cây chè hoa vàng xen canh với chè Shan cổ thụ và mô hình phát triển du lịch Mây Village Phình Hồ trên địa bàn xã.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm mô hình trồng thử nghiệm cây chè hoa vàng xen canh với chè Shan cổ thụ.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Hợp tác xã Thảo dược & Trà Shan tại thôn Suối Xuân.

Được biết, Mô hình trồng thử nghiệm cây chè hoa vàng xen canh với chè Shan cổ thụ của Hợp tác xã Thảo dược & Trà Shan được triển khai trên diện tích khoảng 1 ha tại thôn Phình Hồ.

Nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, cây chè bước đầu sinh trưởng, phát triển tốt, mở ra triển vọng đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng Thị Dung ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị xã Phình Hồ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; đồng thời rà soát, từng bước tháo gỡ những khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, đặc biệt là học sinh bán trú.

Trong phát triển kinh tế, địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và cảnh quan thiên nhiên; khuyến khích các hợp tác xã, hộ dân phát triển những mô hình sản xuất phù hợp, có giá trị kinh tế cao. Đối với các mô hình đang triển khai thử nghiệm, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế để có định hướng nhân rộng.

Đồng thời, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Mông; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, địa phương cần chủ động huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; quan tâm giải quyết những khó khăn thiết thực của Nhân dân, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Bình Minh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phình Hồ nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng Thị Dung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các nhà trường. Đồng thời mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tận tâm chăm lo, giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TL Việt Nam trao tặng 200 cặp lồng và 50 bộ bàn ăn cho Trường Mầm non Bình Minh và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phình Hồ (ảnh trên).