Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Thị Dung: Tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các đề xuất, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lào Cai cho biết, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 20/11/2026, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 20/11; làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 42 dự án luật và 1 nghị quyết; cho ý kiến về 1 dự án luật và 1 nghị quyết.

Đồng chí Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lào Cai thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, trong đó, xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; công tác giám sát và xem xét, quyết định một số nội dung khác do Chính phủ đề nghị trình tại kỳ họp.

Đồng chí Sùng A Lềnh trao đổi một số nội dung phối hợp giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; đánh giá chất lượng tham gia xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết, pháp lệnh của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm quý IV; đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật, phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, trong 9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, nhiều ngành, lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng. Có 10/25 chỉ tiêu đạt từ 80% kế hoạch trở lên, chiếm 40%; nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm 2025, nổi bật là: Thu ngân sách tăng 17,24%; tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu tăng 34,83%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,9%.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả đáng khích lệ, 100% chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân từ 75% trở lên. Chất lượng giáo dục được duy trì; công tác khám, chữa bệnh được bảo đảm; các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tăng trưởng kinh tế có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 9,09%, riêng quý III đạt 10,58%, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 5/9 tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 18 cả nước.

Đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Lại Vũ Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tập trung thảo luận về việc triển khai một số cơ chế, chính sách, pháp luật của Trung ương và những vướng mắc trong thực tế; công tác phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đại biểu cũng nêu một số kiến nghị để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phản ánh đến Quốc hội.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các đề xuất, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát việc chấp hành chính sách, pháp luật; tăng cường rà soát, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong xây dựng, triển khai chương trình giám sát, khảo sát, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo.

Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng góp ý đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; bảo đảm ý kiến xuất phát từ thực tiễn quản lý và yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các báo cáo, tài liệu phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và chủ động đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận và kịp thời cung cấp thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, nhất là việc tổng hợp, phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu các dự án luật, dự thảo nghị quyết; kịp thời phát hiện những bất cập, điểm nghẽn, sự chồng chéo trong các quy định pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với các đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ động sắp xếp công việc, tham dự đầy đủ kỳ họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề thực tiễn tại địa phương.