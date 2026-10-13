Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Thị Dung: Tà Xi Láng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống Nhân dân

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nghĩa Lộ.

Quang cảnh đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tà Xi Láng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ, chính quyền xã Tà Xi Láng đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ chính trị và đạt được một số kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, xã kết nạp 9 đảng viên mới, đạt 112% kế hoạch đề ra.

Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ở mức 69,4%; thu ngân sách hơn 673 triệu đồng, đạt 673% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%. Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm, địa phương tiếp tục giữ vững kết quả xây dựng xã không ma túy.

Đảng ủy xã Tà Xi Láng báo cáo tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, xã đã hoàn thành 4/4 nhóm nhiệm vụ theo Thông báo số 416-TB/TU ngày 14/4/2026 của Tỉnh ủy. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2026, xã đã hoàn thành 25/25 nhiệm vụ thuộc diện đánh giá, đạt 100% kế hoạch; trong đó, 9 nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn và 16 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn. Đối với 6 hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra theo Thông báo số 883-TB/TU ngày 14/8/2026, xã báo cáo đã khắc phục, đồng thời triển khai 13 công trình giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 14 km.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Bên cạnh kết quả đạt được, Tà Xi Láng vẫn gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, điều kiện phát triển kinh tế hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo còn 50,12%; hộ nghèo và cận nghèo chiếm 59,4%. Đến ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 65,4% kế hoạch; một số công trình giao thông chậm tiến độ, phát sinh phản ánh của người dân. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở còn thiếu 8 giáo viên, nhân viên. Đáng chú ý, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mới đạt 51,88%, thấp nhất trong 99 xã, phường của tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương. Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp rà soát, tham mưu phương án bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên; ngành Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường liên kết tiêu thụ nông, lâm sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân; ngành Tài chính rà soát khả năng cân đối nguồn kinh phí dự phòng theo đề xuất của xã; đơn vị quản lý dự án cam kết tăng cường đôn đốc thi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã đánh giá khách quan, thực chất hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và kết quả thực hiện các kết luận của tỉnh; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, nhất là đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ và những kiến nghị cần sự phối hợp giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong 3 tháng cuối năm 2026.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Giàng Thị Dung yêu cầu xã tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, lấy giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân làm nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương cần phát huy lợi thế đất đai, khí hậu và diện tích rừng để phát triển chăn nuôi đại gia súc, cây dược liệu, kinh tế dưới tán rừng; từng bước hình thành các vùng sản xuất phù hợp, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Đồng thời, xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát cụ thể từng công trình, xác định khối lượng công việc còn lại, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan và thời hạn hoàn thành.

Đối với tuyến đường Chống Chùa - Tà Đằng đi Làng Nhì, cần tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10/2026 theo cam kết; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu địa phương tập trung khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; chủ động ứng phó với thiên tai, rét đậm, rét hại và bảo đảm an ninh, trật tự.

Về chuyển đổi số, xã cần làm rõ nguyên nhân tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID còn thấp, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn và huy động các lực lượng hỗ trợ người dân thực hiện.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Giàng Thị Dung đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp rà soát, tham mưu phương án bố trí, điều động hoặc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ nông, lâm sản; Sở Tài chính rà soát đề nghị bổ sung kinh phí dự phòng để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và thời hạn xử lý, không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Đồng chí Giàng Thị Dung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tà Xi Láng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sâu sát cơ sở; tập trung khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, công trình giao thông và hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tuyến đường Tà Cao - Làng Mảnh.

Đoàn công tác đến thăm, khảo sát thực tế tại điểm trường lẻ thuộc Trường Mầm non xã Tà Xi Láng, nơi hiện có 11 trẻ đang theo học.

Đoàn công tác đến thăm, kiểm tra thực tế và trao quà tặng Trạm Y tế xã Tà Xi Láng.

Đoàn đến thăm, kiểm tra và tặng quà thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tà Xi Láng.

Đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo của gia đình bà Vàng Thị Sông tại điểm Tà Cao, thôn Xá Nhù và trao quà tặng gia đình.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của đồng bào Công giáo trên địa bàn xã.