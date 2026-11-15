Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Thị Dung dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Lê Quý Đôn

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Quang Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành và phường Lào Cai.

Tham gia lễ kỷ niệm, còn có đông đảo cựu học sinh, giáo viên của nhà trường qua các thế hệ, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và gần 800 học sinh đang học tập tại trường.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Lê Quý Đôn.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn cùng ôn lại những dấu mốc trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển. Tháng 6/1996, Trường THCS Chuyên thị xã Lào Cai được thành lập. Đến tháng 8/1997, trường chính thức mang tên Trường THCS Lê Quý Đôn.

Những ngày đầu, điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của trường chỉ có 8 phòng học cấp 4, với 15 cán bộ quản lý, giáo viên và 158 học sinh.

Được sự quan tâm của tỉnh, năm 2002, Trường THCS Lê Quý Đôn được xây mới bên đường Thanh Niên, phường Duyên Hải (tỉnh Lào Cai cũ) với 16 lớp học, 640 học sinh. Năm 2020, Trường THCS Lê Quý Đôn chuyển về cụm trường liên cấp hiện đại nhất của thành phố Lào Cai, với 20 lớp học, gần 800 học sinh.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Khánh Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn đọc diễn văn ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Trong 3 thập niên kể từ khi thành lập trường đến nay, Trường THCS Lê Quý Đôn đạt được những thành tích đáng tự hào. Từ 15 cán bộ, giáo viên ban đầu, đến nay, nhà trường đã có 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và khẳng định vai trò nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, nhà trường vinh dự có 4 cán bộ, giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Chất lượng giáo dục của nhà trường được khẳng định qua hàng nghìn lượt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cùng nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các sân chơi trong nước và quốc tế. Thành tích ghi dấu trên nhiều lĩnh vực như Toán học, Tiếng Anh, Khoa học, Tin học, Sáng tạo trẻ… Hằng năm, 100% học sinh tốt nghiệp THCS của trường thi đỗ vào các trường THPT. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lào Cai luôn dẫn đầu các trường THCS trong tỉnh; nhiều năm liên tiếp, nhà trường có học sinh đỗ thủ khoa.

Trong 30 năm qua, Trường THCS Lê Quý Đôn vinh dự được trao tặng 5 Huân chương Lao động hạng Ba; 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, các ngành.

Năm học 2025 -2026, Trường THCS Lê Quý Đôn vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng mỗi cá nhân, mà còn là minh chứng cho truyền thống tận tâm - trách nhiệm - sáng tạo - không ngừng học hỏi của đội ngũ nhà trường qua các thời kỳ.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của cấp trên, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Trường THCS Lê Quý Đôn.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Trường THCS Lê Quý Đôn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Trường THCS Lê Quý Đôn.

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chúc mừng Trường THCS Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Quang Vinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, chúc mừng những thành tựu Trường THCS Lê Quý Đôn đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đã đạt được, viết tiếp truyền thống trong sự nghiệp “trồng người”; chú trọng rèn đức, luyện tài, chắp cánh cho ước mơ vươn xa của học sinh vùng biên giới Lào Cai.

Lãnh đạo phường Lào Cai tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn.

Nhà giáo ưu tú Đỗ Thị The - Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Ngô Hoài Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cựu học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (niên khóa 1996 - 2000) phát biểu tri ân các thầy, cô giáo tại lễ kỷ niệm.

Các thế hệ học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn chụp ảnh lưu niệm tại sân trường.

Trong không khí xúc động, đại diện các thế hệ nhà giáo và cựu học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc gắn với mái trường; đồng thời trao tặng Ban Giám hiệu những món quà, lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng tri ân với ngôi trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn.