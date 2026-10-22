Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo Quyết định số 1381-QĐ/TU, ngày 1/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh hứa sẽ kế thừa kết quả, kinh nghiệm công tác của đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy; đồng chí: Lò Thị Minh Phượng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí: Cao Thị Tuyết Lan, Trần Quý Hùng, Tẩn Minh Long, Pờ Diệu Ninh, Mùa Chiến Thắng, Lưu Trọng Lư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh kết thúc nhiệm vụ tham gia Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định những kết quả đạt được cùng những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí sẽ tiếp tục được tập thể cấp ủy kế thừa, phát huy, góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.