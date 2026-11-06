Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp xúc cử tri phường Thành Vinh
Chiều 6/11, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Thành Vinh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Cùng dự buổi tiếp xúc có các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và phường Thành Vinh.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2027. Báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4.
Trên cơ sở các báo cáo, cử tri phường Thành Vinh phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm quản lý, điều hành của HĐND, UBND tỉnh. Trước kỳ họp cuối năm 2026, cử tri phường Thành Vinh đã có 18 ý kiến, 42 nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, các vấn đề về lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; về chế độ chính sách, văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, chủ trì buổi tiếp xúc đã giao lãnh đạo phường Thành Vinh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính trực tiếp trả lời cử tri theo thẩm quyền.
Tập trung ý kiến cử tri và ý kiến giải trình của phường Thành Vinh cùng các sở, ngành, kết luận buổi tiếp xúc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh thêm một số nội dung. Trong đó, về đề xuất sớm triển khai Dự án Đài hóa thân Hoàn Vũ, đồng chí chia sẻ: Tỉnh Nghệ An đã có chủ trương tiếp tục triển khai dự án này. Tuy nhiên, hình thức triển khai sẽ chuyển từ kêu gọi thu hút đầu tư sang thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. Tỉnh đang khẩn trương lựa chọn địa điểm phù hợp, đảm bảo các tiêu chuẩn, khoảng cách tối thiểu về vệ sinh môi trường và an toàn.
Về ý kiến đề nghị xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà tang lễ tại chung cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị chính quyền phường khẩn trương rà soát lại toàn bộ quỹ đất trên địa bàn, đánh giá sự đồng thuận của cử tri để có phương án bố trí không gian hợp lý cho cư dân chung cư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có chủ trương nâng cấp nhà tang lễ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện thành phố để giảm tải áp lực.
Về ý kiến tập trung nguồn lực cho y tế cơ sở, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cho biết,thực hiện đề án y tế cơ sở, tỉnh đang triển khai tinh gọn hệ thống từ 457 trung tâm, trạm y tế xuống còn 130 đơn vị tương ứng với các phường, xã. Việc giảm đầu mối sẽ đi đôi với tập trung nguồn lực nâng cấp, đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế dự phòng và y tế tại chỗ.
Đối với các vấn đề dân sinh khác như người dân tại khối 5 Cửa Nam chưa được đấu nối nước sạch, đồng chí Võ Thị Minh Sinh khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tiếp thu, đồng thời yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ, chuyển ngay cho các sở, ban, ngành liên quan xử lý dứt điểm, không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
Chia sẻ thêm với cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn chịu áp lực rất lớn về khối lượng công việc, thời gian và nhiệm vụ khi được giao tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục cho năm 2026. Đồng chí mong muốn cử tri toàn tỉnh tiếp tục đồng lòng, chia sẻ và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền vượt qua thách thức để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-vo-thi-minh-sinh-tiep-xuc-cu-tri-phuong-thanh-vinh-10355230.html