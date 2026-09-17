Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà tiếp xúc cử tri xã Diên Điền và Diên Lâm

Sáng 17-9, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Lê Quang Trinh - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh; Nguyễn Tấn Đại - Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Diên Điền và Diên Lâm trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Diên Lâm và Diên Điền.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri các nội dung: Kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ sau đợt tiếp xúc cử tri trước; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 diễn ra cuối tháng 9-2026; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Diên Điền và Diên Lâm gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh.Cử tri xã Diên Điền và Diên Lâm kiến nghị tỉnh một số vấn đề như: Sớm sửa chữa các tuyến đường xuống cấp; mở rộng, nâng cấp những tuyến đường có mật độ giao thông cao, nhất là đoạn từ cầu Đá Mài (xã Diên Lâm) đến xã Bắc Khánh Vĩnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 2 một số tuyến đường đã đầu tư giai đoạn 1 để kết nối giao thông liên vùng.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh sửa chữa, xây mới một số phân hiệu, điểm trường xuống cấp trên địa bàn xã Diên Lâm để bảo đảm điều kiện dạy và học; sớm khắc phục các điểm sạt lở kênh trước mùa mưa lũ; sửa chữa kênh thoát lũ hồ Am Chúa (xã Diên Điền); quan tâm xây mới trung tâm hành chính xã Diên Điền; xem xét nâng mức hỗ trợ lệ phí thủy lợi cho người dân; tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống chiếu sáng tại một số tuyến đường...

Lãnh đạo xã Diên Điền nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình một số kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Khắc Hà ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tổ chức giao ban với trưởng thôn, bí thư chi bộ để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong dân; rà soát, triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đối với các ý kiến liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất trường học, đồng chí Nguyễn Khắc Hà yêu cầu UBND xã Diên Lâm kiểm tra, rà soát mức độ cần thiết, tính cấp bách của từng hạng mục, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng trình tự. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã, các địa phương chủ động giải quyết, trả lời cử tri. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ rà soát, tổng hợp để chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định…