Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà tham dự lễ phát động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 7-11, tại phường Nam Nha Trang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thu Mai - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp tỉnh; đại diện Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang và đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn phường Nam Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà cùng lãnh đạo tỉnh tham dự lễ phát động.

Đồng chí Trần Thu Mai và các đại biểu tham dự lễ phát động.

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Thu Mai nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển và duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng quan trọng để Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, xem đây là việc làm thiết thực để bảo vệ sức khỏe, cuộc sống. Mỗi người cần hình thành thói quen không xả rác bừa bãi, chủ động phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Đồng thời chủ trì, phối hợp với chính quyền triển khai, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc bảo vệ môi trường thiết thực; duy trì hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”; nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, tuyến đường hoa, dòng sông không rác thải.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu tại lễ phát động.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào; ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện phân loại rác tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm trong giữ gìn cảnh quan và không gian sống xung quanh.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong cộng đồng dân cư.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đông đảo Nhân dân đã ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khu vực Tổ dân phố Trường Hải (phường Nam Nha Trang). Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, huy động sự chung tay của cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ phát động do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi lại:

Các lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Các chiến sĩ tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Các lực lượng tham gia thu gom rác thải sau lễ phát động.

Hoạt động thu hút đông đảo các lực lượng và Nhân dân tham gia.

Một số người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Nam Nha Trang tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Công nhân môi trường đô thị tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.