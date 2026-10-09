Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Chử

Chiều 9-10, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Chử về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu tại buổi làm việc.

9 tháng qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phường Ninh Chử đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; nêu cao trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc làm việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị; chủ động tháo gỡ khó khăn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, phường có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 133,33% kế hoạch tỉnh giao; 100% chi bộ có chất lượng sinh hoạt đạt tốt; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 89,67%; tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100%; lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,5% dân số.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Sau sắp xếp, Đảng bộ phường có 37 tổ chức đảng, gồm 7 đảng bộ trực thuộc cơ sở và 30 chi bộ, với 1.167 đảng viên; bộ máy từng bước hoạt động ổn định, thông suốt. Kinh tế địa phương duy trì ổn định, thu ngân sách đến nay được 66,313 tỷ đồng, đạt 76%. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tài sản công được tăng cường. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, lao động và việc làm được quan tâm triển khai kịp thời; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 95,84%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, phường Ninh Chử kiến nghị các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn. Đồng thời, sớm xem xét phương án xử lý Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia Ninh Chử đã dừng thi công; đẩy nhanh thủ tục kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư và hướng dẫn giải quyết các vấn đề về sử dụng đất, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, chỉnh trang đô thị và thu hút đầu tư...

Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã làm rõ những kiến nghị của địa phương, đồng thời định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giúp phường phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực trong năm 2026.

Thường trực Đảng ủy phường Ninh Chử báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả phường Ninh Chử đạt được trong 9 tháng năm 2026. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; rà soát, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, phù hợp thực tế; chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiện toàn tổ chức đảng, đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên và chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà cũng đề nghị phường Ninh Chử rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp thực tiễn, bảo đảm không gian sinh hoạt cộng đồng và phát triển đồng bộ; tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị; đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, kịp thời báo cáo tỉnh những khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ tháo gỡ. Các sở, ban, ngành quan tâm hỗ trợ, góp phần giúp địa phương nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.