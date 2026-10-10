Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà dự Lễ hội Katê 2026 và thăm các gia đình tiêu biểu

Sáng 10-10, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đến dự, chúc mừng Lễ hội Katê năm 2026 tại đền Pô Inư Nưgar (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu). Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đông đảo chức sắc, chức việc, đồng bào Chăm và du khách.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà dự Lễ hội Katê năm 2026 tại đền Pô Inư Nưgar.

Các vị chức sắc, chức việc cùng đông đảo người dân tham dự Lễ hội Katê năm 2026 tại đền Pô Inư Nưgar.

Quang cảnh Lễ hội Katê năm 2026 tại đền Pô Inư Nưgar.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của ngày hội, đồng chí Nguyễn Khắc Hà cùng các đại biểu tham dự các nghi lễ truyền thống, chia sẻ niềm vui với đồng bào Chăm đón mùa Katê mới. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Khắc Hà gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Chăm; đồng thời khẳng định Katê là lễ hội có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng, góp phần gìn giữ bản sắc và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Chăm, nhất là các vị chức sắc, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, trao truyền di sản văn hóa, phát triển kinh tế và xây dựng quê hương. Đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, quan tâm việc học hành của con em; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, phong tục và các nghi lễ truyền thống. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Chăm, gắn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tôn trọng vai trò chủ thể của cộng đồng trong thực hành, trao truyền di sản.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà chúc mừng Lễ hội Katê năm 2026 tại đền Pô Inư Nưgar.

Đồng bào Chăm bày lễ vật dâng cúng tại đền Pô Inư Nưgar trong ngày hội Katê.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Katê năm 2026 tại đền Pô Inư Nưgar.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Khắc Hà và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Katê các gia đình tiêu biểu, gồm: Ông Quảng Tài và Đổng Hoàn - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (tại thôn Hoài Trung, xã Phước Hữu); ông Thiết Ngữ - nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu); ông Lưu Nào - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (tại thôn Mỹ Nghiệp 1, xã Ninh Phước).

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà chúc mừng gia đình ông Quảng Tài.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà chúc mừng gia đình ông Thiết Ngữ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà chúc mừng gia đình ông Lưu Nào.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Khắc Hà ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc đón mùa Katê vui tươi, đầm ấm; trân trọng những đóng góp của các cá nhân đối với công tác dân vận, Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy uy tín, gương mẫu vận động con cháu và đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.