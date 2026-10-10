Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng thăm, chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Sáng 10-10, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, kỹ sư, người lao động Công ty Thủy điện Thái An (xã Lùng Tám), Công ty Thủy điện Thuận Hòa (xã Thuận Hòa) và Công ty TNHH Miền Tây (phường Hà Giang 1), nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.
Tại các đơn vị, đồng chí Ma Thế Hồng và Đoàn công tác nghe lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, kết quả thực hiện nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động; đồng thời thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đang làm việc tại các nhà máy.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy năng lực sản xuất, vận hành nhà máy an toàn, ổn định, tối ưu hóa hiệu suất phát điện; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chủ động phòng, chống thiên tai. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.
Đối với cấp ủy, chính quyền các xã, đồng chí đề nghị tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động các công ty; mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202610/pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-ma-the-hong-tham-chuc-mung-cac-doanh-nghiep-tieu-bieu-nhan-ngay-doanh-nhan-viet-nam-1f10890/