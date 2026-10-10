Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng thăm, chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng và lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Thủy điện Thái An.

Tại các đơn vị, đồng chí Ma Thế Hồng và Đoàn công tác nghe lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, kết quả thực hiện nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động; đồng thời thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đang làm việc tại các nhà máy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Thái An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng và lãnh đạo sở, ngành tặng hoa chúc mừng Công ty cổ phần Thủy điện Thuận Hòa, xã Thuận Hòa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà động viên công nhân, người lao động tại Nhà máy Thủy điện Thuận Hòa.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy năng lực sản xuất, vận hành nhà máy an toàn, ổn định, tối ưu hóa hiệu suất phát điện; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chủ động phòng, chống thiên tai. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Miền Tây.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm Nhà máy Thủy điện Nậm Mạ 1 (xã Tùng Bá) thuộc Công ty TNHH Miền Tây.

Đối với cấp ủy, chính quyền các xã, đồng chí đề nghị tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Ma Thế Hồng kiểm tra công tác vận hành nhà máy thủy điện Nậm Mạ 1.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động các công ty; mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.