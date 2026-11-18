Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà, động viên gia đình ông Vũ Đình Tự (thôn Nậm Mái, xã Bằng Hành).

Tại xã Bằng Hành, đồng chí Ma Thế Hồng cùng các thành viên Đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát thực tế mô hình trồng cây cảnh của hộ ông Vũ Đình Tự và mô hình chăn nuôi kết hợp của hộ ông Lê Văn Bảy (cùng trú tại thôn Nậm Mái). Đồng chí biểu dương tinh thần chủ động vượt khó vươn lên làm kinh tế của người dân và trao tặng quà động viên các gia đình.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Đoàn công tác tham quan hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Bảo Thịnh, thôn Đi, xã Liên Hiệp.

Đồng chí tin tưởng và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả kinh tế gắn với duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng hóa chất, bảo đảm sản xuất, chăn nuôi an toàn bền vững và gìn giữ cảnh quan tự nhiên tại địa phương.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Bảo Thịnh.

Tại xã Liên Hiệp, Đoàn công tác đã tham quan Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Bảo Thịnh hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản và thương mại xuất nhập khẩu; thăm, khảo sát mô hình nuôi cá, trồng rừng của hộ gia đình ông Lê Văn Sơn, thôn Trung Tâm. Qua khảo sát, đồng chí Ma Thế Hồng ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp và người dân trong việc khai thác tiềm năng kinh tế đồi rừng, tạo việc làm cho lao động địa phương; đồng thời tặng quà, động viên cơ sở và hộ gia đình tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất.

Đoàn công tác thăm, khảo sát mô hình nuôi cá, trồng rừng và tặng quà động viên hộ gia đình ông Lê Văn Sơn, thôn Trung Tâm, xã Liên Hiệp.

Đối với khu vực xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Bảo Thịnh, đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các quy định liên quan đến an toàn lao động; phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của cư dân các khu vực xung quanh.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử căn cứ cách mạng Tiểu khu Trọng Con (xã Bằng Hành).

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham quan Di tích lịch sử căn cứ cách mạng Tiểu khu Trọng Con (xã Bằng Hành).

Dịp này, Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương và tham quan Di tích lịch sử căn cứ cách mạng Tiểu khu Trọng Con tại thôn Thác Vệ, xã Bằng Hành. Đây là cái nôi cách mạng gắn liền với phong trào thời kỳ tiền khởi nghĩa và Cách mạng tháng Tám năm 1945 (được thành lập ngày 14-6-1945 trên cơ sở gây dựng lực lượng từ năm 1938 và sự kiện Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tiến về Tổng Bằng Hành ngày 1-6-1945). Khu di tích là biểu tượng của tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí đấu tranh kiên cường của Nhân dân các dân tộc và là "địa chỉ đỏ" có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.