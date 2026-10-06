Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang khảo sát các điều kiện mở lối thông quan Bản Khoòng (Việt Nam) - Nham Ứng (Trung Quốc)

Cùng đi có các đồng chí: Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng biên phòng, hải quan, chính quyền địa phương.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cao Bằng đang chủ động triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư hạ tầng phục vụ mở lối thông quan Bản Khoòng (Việt Nam) - Nham Ứng (Trung Quốc), thuộc cửa khẩu song phương Lý Vạn (Việt Nam) - Thạc Long (Trung Quốc). Ngày 5/10/2026, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cổng kiểm soát, nhà làm việc và hạ tầng kỹ thuật khu vực lối thông quan Bản Khoòng, xã Lý Quốc, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 3,15 ha, thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2027. Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng tại Tà Lùng - Lý Vạn, tổng mức đầu tư đề xuất 250 tỷ đồng, đã có báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư.

Tỉnh đang triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực cửa khẩu Lý Vạn, lối mở Bản Khoòng, quy mô khoảng 214 ha, dự kiến hoàn thành lập đồ án, trình thẩm định và phê duyệt trong quý II/2027. Khu vực hiện có 3 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn khoảng 55,3 tỷ đồng, đã giải ngân khoảng 38,3 tỷ đồng. Các dự án đã đi vào hoạt động, trong đó, 2 dự án đang tạm ngừng hoạt động trong thời hạn 12 tháng.

Về phía Trung Quốc, khu vực cửa khẩu Thạc Long và lối thông quan Nham Ứng đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cơ sở; bố trí các lực lượng quản lý chuyên ngành, bảo đảm điều kiện vận hành thử nghiệm cửa khẩu từ tháng 2/2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác đầu tư hạ tầng phục vụ mở lối thông quan Bản Khoòng (Việt Nam) - Nham Ứng (Trung Quốc); việc bố trí lực lượng quản lý chuyên ngành; khả năng đáp ứng yêu cầu về kho bãi, trang thiết bị và đấu nối giao thông tại khu vực biên giới; các nội dung chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ lễ công bố mở lối thông quan; tăng cường phối hợp, hội đàm với phía Trung Quốc nhằm thống nhất phương án kết nối hạ tầng và tổ chức hoạt động tại lối thông quan, bảo đảm đồng bộ, tương xứng giữa hai bên, phù hợp với nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả đầu tư trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang nhấn mạnh, việc mở lối thông quan Bản Khoòng - Nham Ứng theo Nghị quyết số 290/NQ-CP ngày 28/9/2026 của Chính phủ là cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai các điều kiện cần thiết, từng bước khai thác tiềm năng giao thương, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên. Vì vậy, cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để sớm đưa lối thông quan vào hoạt động, đồng thời phối hợp với phía Trung Quốc làm rõ nhu cầu, khả năng trao đổi hàng hóa, bảo đảm hoạt động sau khi mở lối thông quan có tính thực chất, hiệu quả.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương rà soát, hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng, giao thông kết nối, bãi tạm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi làm việc và các điều kiện phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11, làm cơ sở tổ chức lễ công bố mở lối thông quan dự kiến vào cuối tháng 11/2026. Về lâu dài, cần đẩy nhanh công tác quy hoạch, chủ động tính toán phương án đầu tư hạ tầng đồng bộ. Đồng chí lưu ý, do có bất lợi về khoảng cách vận chuyển, Bản Khoòng cần tạo lợi thế bằng cơ chế, thủ tục thông quan thuận lợi, nhanh chóng, qua đó thu hút doanh nghiệp, hàng hóa và phương tiện, phát huy hiệu quả lối thông quan.

Đoàn công tác khảo sát thực địa tại Bản Khoòng, xã Lý Quốc.

Trước đó, Đoàn kiểm tra, khảo sát thực trạng hạ tầng cơ sở và hệ thống giao thông tại khu vực Bản Khoòng, xã Lý Quốc; hệ thống bến bãi; trao đổi, đề xuất những điều kiện cần thiết để đầu tư trạm kiểm soát, kho bãi, trang thiết bị phục vụ hoạt động thông quan; khảo sát vị trí dự kiến tổ chức lễ công bố mở lối thông quan.