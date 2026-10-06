Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng kiểm tra tại xã Thông Nguyên

Đồng chí Ma Thế Hồng trò chuyện với các em học sinh.

Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Xuân Minh và Trường Tiểu học Thông Nguyên từ ngày 1-9-2026. Hiện trường có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 23 lớp với 671 học sinh, trong đó cấp tiểu học 17 lớp, 481 học sinh; cấp THCS 6 lớp, 190 học sinh. Hơn 95% học sinh là người Dao; 485 học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn, gạo theo quy định.

Đồng chí Ma Thế Hồng kiểm tra cơ sở vật chất khu lưu trú học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên.

Qua kiểm tra, đồng chí Ma Thế Hồng ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong việc ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học sau sáp nhập. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là học sinh bán trú; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên.

Đoàn công tác trao tặng phòng học Tin học cho Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên.

Dịp này, đồng chí Ma Thế Hồng tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng nhà trường một phòng Tin học trị giá 450 triệu đồng.

Thăm HTX Chế biến chè Minh Quang, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng ghi nhận những kết quả trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện HTX sản xuất khoảng 20-30 tấn chè khô/năm, với hơn 20 sản phẩm, chủ yếu là chè xanh và hồng trà. HTX có 1 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao; sản phẩm được tiêu thụ tại thị trường trong nước và Trung Quốc, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động địa phương.

Đồng chí Ma Thế Hồng và lãnh đạo các sở, ngành thăm và khảo sát HTX Chế biến chè Minh Quang.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng chí Ma Thế Hồng tặng hoa, chúc mừng HTX; đồng thời đề nghị HTX tiếp tục nâng cao chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng khảo sát Làng du lịch cộng đồng thôn Nậm Hồng.

Tại Làng du lịch cộng đồng thôn Nậm Hồng, hiện có 12 hộ đồng bào dân tộc Dao tham gia trực tiếp làm homestay, mỗi năm đón trên 3 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế. Đồng chí Ma Thế Hồng đề nghị địa phương và các hộ dân tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, giới thiệu cảnh quan, văn hóa và nét đẹp của địa phương đến du khách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam cho HTX Chế biến chè Minh Quang.

Đồng chí Ma Thế Hồng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thông Nguyên tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh và du lịch phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.