Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Khánh Nhơn 2

Chiều 11-11, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cùng Nhân dân khu dân cư thôn Khánh Nhơn 2 (xã Vĩnh Hải). Cùng dự có ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo xã Vĩnh Hải.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư thôn Khánh Nhơn 2.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Khánh Nhơn 2 cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11); ôn lại ý nghĩa Ngày văn hóa Việt Nam (24-11). Đồng thời, báo cáo khái quát những kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội nổi bật tại khu dân cư và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại ngày hội.

Người dân tham dự ngày hội.

Năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn Khánh Nhơn 2 đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động Nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua các mô hình liên kết phát triển kinh tế và hỗ trợ vay vốn, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn 1 hộ trong tổng số 608 hộ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, với hơn 95,7% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng gửi lời thăm hỏi thân tình, chúc toàn thể người dân thôn Khánh Nhơn 2 sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đồng chí đề nghị các ngành chức năng chủ động đối thoại, công khai thông tin, giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến sinh kế và tái định cư cho người dân khi triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Đồng chí nhấn mạnh, sự đồng thuận của Nhân dân chỉ có được khi chính quyền bảo đảm công bằng, minh bạch và có trách nhiệm đến cùng đối với đời sống lâu dài của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên xuống địa bàn, lắng nghe, giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng của người dân ngay từ sớm. Những công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, tuyệt đối không để người dân phải đi lại nhiều lần do thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước. Hướng tới xây dựng khu dân cư văn minh, đồng chí Nguyễn Việt Hùng gợi mở 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để người dân cùng thực hiện, gồm: Tương trợ phát triển kinh tế gia đình; chăm lo giáo dục, gắn với hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận chuyển đổi số; giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống bình yên tại khu dân cư.

UBND xã Vĩnh Hải khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Khu dân cư thôn Khánh Nhơn 2 tổ chức ra mắt mô hình “Tổ giám sát môi trường cộng đồng”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng đã trao tặng 20 suất quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn.

Cũng tại ngày hội, khu dân cư thôn Khánh Nhơn 2 đã chính thức ra mắt mô hình “Tổ giám sát môi trường cộng đồng” và phát động hưởng ứng các phong trào thi đua năm mới, quyết tâm giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa văn minh, an toàn, ấm no và hạnh phúc.