Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

Gian hàng OCOP của Phường Lý Văn Lâm và xã Hưng Hội giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến lãnh đạo tỉnh.

Tại các gian hàng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Thiều thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh; tìm hiểu quy trình chế biến, tiêu chuẩn chất lượng và những nỗ lực xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, tìm hiểu các sản phẩm chế biến từ nghệ của các địa phương trong tỉnh.

Các chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như tôm khô sinh thái, bánh phồng tôm, cua biển chế biến, mật ong rừng U Minh Hạ cùng các mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ. Nhiều sản phẩm được đầu tư về chất lượng, mẫu mã, bao bì, chú trọng truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh giới thiệu các sản phẩm bao bì làm từ nhôm tại khu trưng bày.

Qua tham quan, đồng chí Phạm Văn Thiều ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các chủ thể trong phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Đồng chí nhấn mạnh, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II là dịp quan trọng để quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối cung - cầu và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Các cơ quan chức năng và chủ thể cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, khu trưng bày có 182 gian hàng của 193 chủ thể đến từ Cà Mau và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tạo cơ hội để các chủ thể quảng bá thương hiệu, giao lưu, kết nối đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ./.