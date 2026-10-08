Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm, chúc mừng các doanh nghiệp thủy điện

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác số 2 của tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, công nhân, người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Sông Bạc.

Tại các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, kết quả thực hiện nhiệm vụ; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng bức tranh của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Công ty cổ phần Thủy điện Sông Bạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác số 2 của tỉnh kiểm tra, khảo sát thực tế việc vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Bạc.

Các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đóng góp tích cực cho ngân sách và tạo việc làm cho người lao động. Trong 9 tháng năm 2026, Nhà máy Thủy điện Sông Bạc sản xuất 123 triệu kWh điện, nộp ngân sách gần 40 tỷ đồng. Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu đạt giá trị sản xuất, kinh doanh hơn 104 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho 114 lao động, trong đó có 86 lao động địa phương. Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang hiện có 87 cán bộ, công nhân viên; riêng Nhà máy Thủy điện Sông Lô 5 và Sông Lô 6 nộp ngân sách hơn 56 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác số 2 tặng hoa chúc mừng Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác số 2 thăm, khảo sát việc vận hành tại Nhà máy Thủy điện Nậm Mu.

Tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Kinh tế tư nhân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn công tác số 2 của tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn kiểm tra việc vận hành tại Nhà Máy Thủy điện Sông Lô 6 thuộc Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất nhà máy, nâng cao sản lượng điện, góp phần tăng thu ngân sách, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Trong quá trình vận hành, an toàn phải được đặt lên hàng đầu, nhất là an toàn vận hành hồ đập và an toàn vùng hạ lưu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành nhà máy; cập nhật đầy đủ, thường xuyên thông tin lên hệ thống quốc gia theo quy định; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.