Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đưng K'Nớ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung (bên trái) và đồng chí Trần Phú Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4 (bên phải) dự Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Đưng K' Nớ

Ngày hội là dịp để Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nhìn lại kết quả các phong trào thi đua, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và cùng quyết tâm xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự ngày hội

Việc gắn Ngày hội với Tuần Văn hóa càng góp phần gìn giữ bản sắc, tăng cường giao lưu và vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Nhân dân thôn Đưng K'Nớ tham dự ngày hội

Hiện nay, thôn Đưng K’Nớ có 365 hộ với 1.833 nhân khẩu; Chi bộ thôn có 40 đảng viên. Sau sáp nhập, tổ chức và hoạt động của thôn từng bước đi vào ổn định, Nhân dân cơ bản đồng thuận, đoàn kết, gắn bó.

Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng lòng của Nhân dân, thôn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Người dân duy trì phát triển sản xuất cà phê, cây trồng ngắn ngày và chăn nuôi. Các mô hình kinh tế như Tổ dịch vụ cà phê Arabica với hơn 100 thành viên và mô hình trồng khoai môn với 20 hộ tham gia tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung biểu dương những kết quả kinh tế - xã hội của thôn Đưng K'Nớ

Thu nhập bình quân ước đạt 48 triệu đồng/người/năm; 351/365 hộ đạt gia đình văn hóa. Các đội cồng chiêng nam, nữ, đội múa xoan, mô hình dệt thổ cẩm tiếp tục gìn giữ bản sắc; Nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, chăm sóc tuyến mai anh đào hơn 15 km. An ninh trật tự cơ bản được giữ vững, mô hình “Dòng họ Bon Niêng tự quản về an ninh, trật tự” phát huy hiệu quả.

Đồng chí Lưu Văn Trung tặng hoa chúc mừng Ban Nhân dân thôn Đưng K'Nớ

Năm 2026, tuyến tỉnh lộ 722 đã thông xe, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối giao thông, giao thương, phát huy thế mạnh nông nghiệp, văn hóa và cảnh quan địa phương.

Lãnh đạo xã Đam Rông 4 tặng hoa chúc mừng ngày hội

Ban Công tác Mặt trận thôn Đưng K’Nớ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chung tay xây dựng thôn ngày càng văn minh, an toàn, giàu bản sắc văn hóa, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn

Chung vui với Nhân dân và cán bộ thôn Đưng K’ Nớ, đồng chí Lưu Văn Trung biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được, đặc biệt là tinh thần đồng thuận, cùng nhau chăm lo đời sống và xây dựng khu dân cư, gìn giữ văn hóa truyền thống của bà con.

Thế hệ mầm non tương lai của buôn làng chào mừng ngày hội

Để những kết quả đã có tiếp tục được phát huy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Đưng K’Nớ tiếp tục giữ gìn bằng được sự đoàn kết, đồng, tập trung giúp nhau làm ăn, giảm nghèo thực chất và bền vững. Đồng thời chăm lo văn hóa, giáo dục và thế hệ trẻ, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Ký kết giao ước thi đua năm 2026

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đam Rông 4 tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực cho Đưng K’Nớ, nhất là ổn định đời sống sau sáp nhập, khắc phục khó khăn do thiên tai, phát triển sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo văn hóa và giữ vững an ninh, trật tự. Từ đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan khu trưng bày các sản vật địa phương

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng; tham quan các gian hàng, sản phẩm đặc trưng của địa phương và giao lưu ẩm thực cộng đồng.