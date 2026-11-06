Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Bảo An

Sáng 6-11, Đảng ủy phường Bảo An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026. Đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Bảo An.

Đồng chí Lâm Đông và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên; là biểu tượng của lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, tinh thần kiên định, ý chí vượt khó, sự tận tụy với công việc, với Nhân dân và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Đồng chí Lâm Đông mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên; với uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, là những tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng dân cư, có nhiều đóng góp trong giáo dục truyền thống cách mạng, động viên con cháu và thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động, góp phần vào công cuộc xây dựng tỉnh, phường Bảo An ngày càng phát triển vững mạnh…

Đồng chí Lâm Đông trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Lâm Đông đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bảo An tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường Bảo An trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 45 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường Bảo An trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 40 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường Bảo An trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bảo An đã công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 29 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Trong đó, có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.