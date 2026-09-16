Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông tiếp xúc cử tri phường Ninh Chử

Chiều 16-9, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu HĐND tỉnh, gồm ông, bà: Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Châu Thị Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Rang; Trần Thị Phép - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phạm Hữu Quý (Thượng tọa Thích Hạnh Huệ) - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri phường Ninh Chử trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Đồng chí Lâm Đông và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Ninh Chử.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo một số sở, ngành, phường Ninh Chử và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri phường Ninh Chử các nội dung: Kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ sau đợt tiếp xúc cử tri trước; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, dự kiến diễn ra cuối tháng 9-2026; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Ninh Chử gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Ninh Chử đánh giá cao kết quả các kỳ họp vừa qua của HĐND tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều chính sách quan trọng nhằm kiến tạo phát triển tỉnh trong thời gian tới; ban hành nhiều chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo, thu hút nhân tài trong các lĩnh vực…

Cử tri phường Ninh Chử kiến nghị tỉnh một số vấn đề liên quan đến tình trạng xe tải chở nặng đi vào các đường hẻm, đường liên tổ dân phố gây hư hỏng đường sá; đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân tại một số khu vực; quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển khu vực Đầm Nại; giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa ở các cấp học; giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số hộ dân ở Tổ dân phố Cà Đú…

Cử tri phường Ninh Chử nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo UBND phường Ninh Chử phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lâm Đông cho biết, trong những tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Đồng chí đề nghị phường Ninh Chử đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt cải cách, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí Lâm Đông yêu cầu UBND phường Ninh Chử khẩn trương kiểm tra, rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời.