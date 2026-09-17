Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông tiếp xúc cử tri phường Đông Hải

Sáng 17-9, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Bà Châu Thị Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Rang; bà Trần Thị Phép - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đông Hải trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Đồng chí Lâm Đông và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đông Hải.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tới cử tri phường Đông Hải về: Kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ sau đợt tiếp xúc cử tri trước; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 dự kiến diễn ra cuối tháng 9-2026; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh thực hiện 8 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Đông Hải gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh.

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Đông Hải kiến nghị tỉnh một số vấn đề liên quan đến đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu dân cư trên địa bàn, nhất là mở rộng đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước; nâng cấp đình Tân Giang; quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trong khu dân cư.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh xem xét, có giải pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn; nâng mức hỗ trợ, đền bù, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; giải quyết vấn đề cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính…

Cử tri phường Đông Hải nêu ý kiến.

Lãnh đạo UBND phường Đông Hải thông tin, làm rõ những vấn đề liên quan đến các ý kiến của cử tri địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hải.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lâm Đông cho biết, toàn tỉnh đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Đồng chí mong muốn cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phường Đông Hải chung sức, đồng lòng cùng tỉnh thực hiện thành công mục tiêu này.

Đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh: Tại các kỳ họp vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển y tế, giáo dục và đào tạo… Vì vậy, các sở, ngành của tỉnh và chính quyền phường Đông Hải cần khẩn trương cụ thể hóa, triển khai nhanh để người dân được thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, phường Đông Hải cần quan tâm thực hiện việc cải cách hành chính, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên tiếp công dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân…

Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của phường Đông Hải, đồng chí Lâm Đông yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, giải quyết kịp thời. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết.